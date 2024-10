A cosa serve la trielina e perché potrebbe essere pericolosa

A cosa serve la trielina e perché è uno dei prodotti più ricercati dagli esperti di pulizie? Nel mondo dell’industria la trielina viene utilizzata per molteplici motivi, eppure anche in casa può tornare utile per una ragione ben precisa.

Ti sarà capitato di macchiare di vernice un capo d’abbigliamento e non sapere come correre ai ripari, specialmente se quest’ultimo è un prodotto di qualità e non hai intenzione di buttarlo via. Come rimediare? La trielina potrebbe aiutarti, ma porta attenzione a come adoperarla.

La trielina è un potete smacchiatore: ecco come funziona e quando usarlo

Utilizzata perlopiù da professionisti del settore, la trielina è un potete smacchiatore in grado di rimuovere le macchie più ostinate. Ad oggi viene proposta anche come prodotto da utilizzare in casa, bisogna però portare attenzione al modo in cui viene adoperata per smacchiare e sgrassare tessuti e altre superfici.

Trattandosi di un prodotto dal potere smacchiante, la trielina va utilizzata con attenzione perché ritenuta una sostanza pericolosa. Uno dei solventi più utilizzati in assoluto proprio per la sua efficacia, è una sostanza dall’odore particolare ma completamente incolore.

Per cosa viene utilizzata? Di seguito un elenco delle cose che puoi fare con la trielina:

smacchiare le pelli da smalto, inchiostro, colla e vernice;

le pelli da smalto, inchiostro, colla e vernice; sgrassare pezzi di plastica e metallo;

pezzi di plastica e metallo; rimuovere macchie di ogni tipo da fibre e tessuti.

Nel caso in cui tu abbia intenzione di smacchiare un prodotto con la trielina, è fondamentale indossare dei guanti e una mascherina sul viso. Anche gli occhiali protettivi potrebbero tornare molto utili per la tua sicurezza.

Se hai intenzione di utilizzare la trielina in casa, cosa che in tanti sconsigliano, il suggerimento è quello di farlo all’aperto o comunque cercando di far arieggiare l’ambiente il più possibile. Quindi non appena utilizzi il prodotto, spalanca completamente le finestre e lasciale aperte il più possibile!

A livello professionale viene utilizzata spesso, il suo potere smacchiante sembra essere imbattibile. Studi scientifici per constatare la sua tossicità non sono ancora stati del tutto approvati, di recente però sembrerebbe essere stato trovato un collegamento tra il Morbo di Parkinson e l’uso della trielina.

Per tale motivo chi ha a che fare con questo prodotto cerca di privilegiare prodotti di origine naturale o comunque ritenuti sicuri e non pericolosi.

Per smacchiare i tessuti puoi sempre provare i rimedi della nonna: sono naturali e sicuramente per nulla pericolosi!