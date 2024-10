Può capitare di macchiare i tessuti e di non sapere come fare. Fortunatamente, ci sono dei rimedi naturali per smacchiare con successo.

La battaglia contro le macchie più difficili è possibile vincerla: bastano, infatti, dei piccoli accorgimenti per risolvere il problema delle macchie di varia natura sui tessuti. Vernice, ruggine, inchiostro, frutta, verdura, rossetto, bevande, sudore e chi più ne ha più ne metta, sono davvero tante le macchie che possono colpire i nostri capi di abbigliamento bianchi o colorati.

Ci sono alcune macchie che a tutti può capitare, prima o poi, di dover rimuovere dai propri indumenti. Scopriamo, quindi, come smacchiare i tessuti con i rimedi naturali, seguendo alcuni preziosi e semplici consigli.

Come togliere macchie sconosciute e macchie vecchie dai tessuti

Quando si parla di macchie, la prima cosa da fare è quella di agire il più velocemente possibile, perché ci sono maggiori possibilità di rimuovere il problema. Agire su una macchia che è ancora fresca permette, infatti, di ottenere risultati migliori. È importante, quindi, pretrattarla rapidamente, per evitare che la sostanza venga assorbita maggiormente attaccandosi alle fibre. Ovviamente, è di fondamentale importanza anche utilizzare il metodo giusto che può variare a seconda del tipo di macchia.

Per togliere macchie sconosciute e macchie vecchie dai tessuti, però, come fare? Si può agire seguendo uno dei metodi che indicheremo più avanti, ma è bene prestare attenzione a non rovinare il tessuto. Come? Facendo un piccolo test su una parte di tessuto da trattare e lasciando agire, almeno per circa mezz’ora, prima di lavare il tessuto seguendo le istruzioni scritte sull’etichetta del capo.

Come smacchiare i capi colorati e togliere macchie vecchie ingiallite

Anche per smacchiare capi colorati e togliere macchie vecchie ingiallite, è possibile seguire alcuni metodi in base alla tipologia di macchia, tenendo bene a mente quanto detto prima. Ecco, macchia dopo macchia, come fare per ottenere il risultato sperato:

Macchie di zucchero : la soluzione è della semplice acqua tiepida.

: la soluzione è della semplice acqua tiepida. Macchie di caffè : strofinate la macchia con del sapone di Marsiglia da lasciare agire per, poi, risciacquare con acqua tiepida. In alternativa, è possibile mettere il capo in questione in acqua con due tazze di aceto di mele .

: strofinate la macchia con del da lasciare agire per, poi, risciacquare con acqua tiepida. In alternativa, è possibile mettere il capo in questione in acqua con due tazze di . Macchie di tè : acqua e sapone o succo di limone , se si tratta di tessuti sintetici.

: acqua e sapone o , se si tratta di tessuti sintetici. Macchie di cioccolato : acqua fredda e via ma, se si tratta di una macchia incrostata, raschiatela e tamponate la parte con dello straccio imbevuto d’acqua e sapone o aceto bianco , per poi risciacquare con acqua tiepida.

: acqua fredda e via ma, se si tratta di una macchia incrostata, raschiatela e tamponate la parte con dello straccio imbevuto d’acqua e sapone o , per poi risciacquare con acqua tiepida. Macchie di olio : se si tratta di cotone bianco, acqua e sapone basteranno, ma potete ricorrere anche a un po’ di detersivo per piatti da lasciare agire strofinando il tessuto dal rovescio prima di risciacquare.

: se si tratta di cotone bianco, acqua e sapone basteranno, ma potete ricorrere anche a un po’ di detersivo per piatti da lasciare agire strofinando il tessuto dal rovescio prima di risciacquare. Macchie di salsa : bagnate la parte in questione con dell’acqua fredda e strofinate il tutto con dell’aceto bianco o del bicarbonato di sodio da spazzolare, senza strofinare e da risciacquare con acqua calda.

: bagnate la parte in questione con dell’acqua fredda e strofinate il tutto con dell’aceto bianco o del da spazzolare, senza strofinare e da risciacquare con acqua calda. Macchie di ketchup : l’acqua fredda risolverà il problema, seguita da aceto bianco da lasciare agire prima di procedere con il lavaggio.

: l’acqua fredda risolverà il problema, seguita da aceto bianco da lasciare agire prima di procedere con il lavaggio. Macchie di aceto : il talco o del bicarbonato di sodio assorbiranno il grasso in eccesso, lasciando agire e spazzolando prima di risciacquare con acqua.

: il o del bicarbonato di sodio assorbiranno il grasso in eccesso, lasciando agire e spazzolando prima di risciacquare con acqua. Macchie di birra : tamponate la parte con dell’acqua e dell’alcool.

: tamponate la parte con dell’acqua e dell’alcool. Macchie di vino : aceto e acqua fredda.

: aceto e acqua fredda. Macchie di spinaci : strofinate la parte con mezza patata cruda , lavando il tutto con del sapone da risciacquare con acqua tiepida.

: strofinate la parte con mezza , lavando il tutto con del sapone da risciacquare con acqua tiepida. Macchie di carote : sul cotone bianco, tamponate la macchia con uno straccio pieno di alcool a 90° e risciacquate con acqua.

: sul cotone bianco, tamponate la macchia con uno straccio pieno di alcool a 90° e risciacquate con acqua. Macchie di frutta : utilizzate dell’acqua e dell’alcool, dell’acqua e sapone, dell’aceto, del succo di limone o dell’acqua gassata. L’ideale, però, è strofinare del sapone di Marsiglia sulle macchie e risciacquare sotto l’acqua fredda, prima di procedere con il lavaggio in lavatrice.

: utilizzate dell’acqua e dell’alcool, dell’acqua e sapone, dell’aceto, del succo di limone o dell’acqua gassata. L’ideale, però, è strofinare del sapone di Marsiglia sulle macchie e risciacquare sotto l’acqua fredda, prima di procedere con il lavaggio in lavatrice. Macchie di erba : mettete i vestiti in acqua calda e risciacquate.

: mettete i vestiti in acqua calda e risciacquate. Macchie di fango : usate dell’ammoniaca e dell’acqua tiepida.

: usate dell’ammoniaca e dell’acqua tiepida. Macchie di grasso : procedete con del borotalco o del lievito in polvere.

: procedete con del borotalco o del lievito in polvere. Macchie di ruggine : potete mettere un pizzico di sale e una goccia di limone da asciugare al sole.

: potete mettere un pizzico di e una goccia di limone da asciugare al sole. Macchie di inchiostro : agite, velocemente, con dell’alcool o della lacca per capelli .

: agite, velocemente, con dell’alcool o della . Macchie di sudore : mettete i capi in una bacinella con acqua fredda e shampoo e lasciate agire per una notte per, poi, risciacquare e lavare in lavatrice.

: mettete i capi in una bacinella con acqua fredda e shampoo e lasciate agire per una notte per, poi, risciacquare e lavare in lavatrice. Macchie di make-up: per ombretto e rossetto, è possibile ricorrere ad acqua fredda e detersivo per bucato, oltre a uno smacchiatore alcalino. Anche le macchie di mascara o eyeliner possono essere trattate con quest’ultimo. Per quanto riguarda, invece, correttore o fondotinta, si può spruzzare della lacca per capelli da tamponare o un cubetto di ghiaccio.

In tutti i casi, attenzione, però, a non risciacquare i tessuti con acqua eccessivamente calda, perché l’alta temperatura fissa maggiormente le macchie sui tessuti. Infine, esistono dei modi anche per pulire casa senza fatica in modo facile e veloce.