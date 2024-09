Perché tutti stanno mettendo l’ananas nei carrelli del supemercato tra le 19 e le 20

I social sono colmi di trend provenienti da tutto il mondo, dai famosi balletti alle challenge da provare nella vita di tutti i giorni con i propri amici. Ultimamente è andato virale un trend molto particolare che ha attirato l’attenzione di tantissime persone: mentre fai la spesa, devi mettere un ananas nel tuo carrello.

Cosa significa esattamente e perché potresti aver bisogno di farlo anche tu? Ecco cosa ci dice il trend del momento!

Il trend dell’ananas nel carrello non è quello che ti aspetti

Tik Tok e Instagram sono due social conosciuti specialmente per i loro trend virali che vengono chiacchierati da persone di tutte le età, specialmente tra i millenials e la generazione Z.

Esistono tantissime app di incontri, come ad esempio Facebook dating, che ti permettono di incontrare addirittura l’anima gemella tanto desiderata. E se invece di scaricare un’app, decidessi di andare al supermercato a cercare la tua dolce metà?

Ebbene sì, il trend dell’ananas riguarda proprio questo: l’amore (oppure no). I single di ogni parte del mondo hanno mandato virale uno dei trend più curiosi del momento: mettere sul carrello un ananas così da far sapere agli altri che sei single e sei alla ricerca di appuntamenti romantici. Filtrare tra le corse del supermercato non è mai stato così semplice.

Il trend in Europa ha spopolato specialmente in Spagna, a Milano sta prendendo sempre più piede specialmente negli store di Esselunga. Il momento migliore per la ricerca, secondo gli influencer, è tra le 19 e le 20, ovvero l’ora in cui solitamente si va al supermercato dopo una giornata intensa di studio o di lavoro.

Come posizionare l’ananas? Anche questo è un dettaglio che può fare la differenza. Posiziona il frutto a testa in giù e se desideri tentare il famoso match, allora non dovrai fare altro che urtare leggermente l’altro carrello. In alternativa puoi sempre girare l’ananas non appena ti avvicini alla persona interessata (che sta partecipando al dating) e aspettare che faccia il primo passo.

Per segnalare che tipo di incontro si desidera avere anche la scelta del prodotto da accostare all’ananas è importante: una confezione di caramelle per una storia ricca di passione ma breve; della cioccolata per un incontro dolce e più romantico; infine una conserva per un’esperienza che duri nel tempo.

Insomma, il nuovo modo per rimorchiare al supermercato con una sorta di codice segreto potrebbe interessate anche te!