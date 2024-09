Potresti incontrare l’anima gemella sui social, ecco come

Come funziona Facebook dating per poter provare a incontrare la propria anima gemella? Ecco in cosa si differenzia dalle altre app!

Incontrare la propria anima gemella online non è impossibile. Son tante le persone che, una volta iscritte alle famose app di dating, hanno avuto modo di incontrare il loro partner attuale. Ovviamente bisogna prestare molta attenzione a questa tipologia di incontri in quanto può iscriversi chiunque. Come funziona Facebook Dating, l’app di incontri più diffusa del momento?

Una funzionalità di Facebook di cui probabilmente hai già sentito parlare, non ha nulla a che vedere con il profilo personale e può essere scaricata proprio con l’obiettivo di incontrare l’anima gemella… o comunque una persona con cui organizzare un primo appuntamento! Ecco tutte le informazioni che devi conoscere se hai intenzione di iscriverti al social network.

Facebook dating, come funziona e informazioni da conoscere

Facebook è un social network molto diffuso in tutto il mondo, sicuramente anche tu hai un profilo privato in cui condividi foto e ricordi della tua vita.

Probabilmente non hai mai pensato al fatto che una funzione di Facebook, conosciuta come Facebook Dating, ti permette di incontrare la persona di cui potresti innamorarti follemente. Come funziona quest’app?

In Italia questa funzione è attiva dal 2020, chiunque è iscritto a Facebook ci può accedere con facilità. Trattandosi di un sito di incontri è riservato a tutti coloro che hanno superato la maggiore età. Le informazioni sul profilo possono essere ottenute dal profilo principale, tutto ciò che farai in Facebook Dating, però, non verrà visualizzato dai tuoi amici di Facebook.

Per trovare una persona che possa attirare la tua attenzione non dovrai fare altro che iscriverti, infatti il social sarà in grado di raccogliere in una community o in un gruppo tutte quelle persone che hanno interessi comuni o che hanno visitato di recente gli stessi luoghi. La propria esperienza sul social network può aiutare a trovare la dolce metà.

Sul tuo profilo di Facebook Dating potrai anche aggiungere varie curiosità sulle tue passioni, su ciò che fai e tanto altro ancora. Di conseguenza potrai trovare persone con più facilità che condividono i tuoi stessi interessi e aggiungerli, quindi, nella famosa cartella chiamata crushes. Non è tutto, perché se due persone si aggiungono in contemporanea nella propria cartella, il social farà in modo di metterle in comunicazione.

A differenza di altre applicazioni di incontri, Facebook Dating non ti permette di farti notare da chi non ha interessi comuni con te. Non perdere i nostri consigli su come affrontare la prima uscita con una persona conosciuta in chat!