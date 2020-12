La treccia a spina di pesce può già sembrare di per se complicata, ma quando poi decidessimo di farla alla francese, quindi partendo dalla sommità della testa, è proprio il caso di dirlo: molte di noi si mettono le mani nei capelli.

In realtà, la treccia a spina di pesce alla francese richiede solo qualche accortezza per essere eseguita alla perfezione, e con poca pratica si potrà ottenere un’hair style di grande effetto. Ecco come.

Come fare la treccia a spina di pesce alla francese passo passo

Per una perfetta treccia a spina di pesce alla francese, iniziamo con l’afferrare una ciocca di capelli sulla sommità del capo, prestando attenzione che sia ben centrata. Dividiamo ora la sezione ottenuta in due parti uguali e afferriamo una ciocca di capelli molto sottile dalla metà sinistra della testa (partendo dalla fronte o da dietro l’orecchio, in base al punto in cui vogliamo che inizi la treccia).

Foto Shutterstock | Alter-ego

Adesso arriva il primo nodo: fai passare la piccola ciocca ottenuta sopra alla sezione di sinistra e uniscila con la sezione di destra. Ora, non resta altro che ripetere: prendi una piccola ciocca dalla parte di destra, falla passare sopra allo stesso lato destro e uniscila alla sezione di sinistra.

Continuando ad alternare i lati si raggiungerà in breve la base della testa. Qui, si potrà decidere di legare semplicemente i capelli, formando una coda di cavallo bassa e mantenendo la treccia a spina di pesce solo sulla testa, oppure continuare con una treccia a spina di pesce tradizionale.

Per questa seconda possibilità, basterà procedere mantenendo i capelli divisi in due grosse sezioni, che si “scambieranno” alternativamente ciocche più piccole.

Foto Shutterstock | Alter-ego

La variante partendo dalla treccia tradizionale

C’è in realtà un altro modo per ottenere un risultato simile alla treccia a spina di pesce alla francese, ma partendo da una treccia comune.

In questo caso, facciamo partire dalla sommità della testa una treccia su tutta la lunghezza, lasciando slegata la sezione inferiore (dalle orecchie alla nuca) dei capelli.

Dopo aver prelevato una piccola ciocca dal lato sinistro, dietro l’orecchio, si dovrà inserirla nel primo nodo della treccia. Alternando così parte dentra e sinistra sino alla fine della nostra treccia.