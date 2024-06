Tre località con spiagge paradisiache in Italia a basso costo, le location da favola

L’Italia è ricca di luoghi meravigliosi sul mare, alcuni molto cari e altri per fortuna più accessibili: tre posti low cost dove andare.

In Italia ci sono posti dove trascorrere le vacanze al mare che sono dei veri incanti, purtroppo non tutti sono economici e spesso si ha l’impressione che per visitarne alcuni bisognerà spendere tantissimi soldi. Per fortuna ci sono luoghi con spiagge paradisiache maggiormente accessibili, dove con un budget ridotto si potrà ammirare una location da sogno.

Oltre alle spiagge più belle del Salento, ci sono tanti altri luoghi fantastici nel Belpaese, che magari sono meno turistici e per questo poco noti, aspetto che li rende ancora più affascinanti e senz’atro più economici. Ad esempio il Lazio ha tantissime spiagge con bandiera blu, ma oltre tutti questi luoghi citati ce ne sono tre che sono un vero incanto.

Tre luoghi bellissimi con spiagge paradisiache, dove andare

Organizzar le vacanze non è mai cosa semplice, spesso i problemi del budget limitano nelle scelte ma per fortuna l’Italia è ricca di luoghi meravigliosi e ce ne sono tre che hanno spiagge paradisiache e non costano una fortuna. Basterà conoscerli per organizzare un viaggetto da favola.

L’Isola dei Coniglia a Lampedusa, una perla del Mediterraneo

Nominata spesso la spiaggia più bella del Mondo, è sicuramente uno dei luoghi di mare del nostro Paese da visitare almeno una volta nella vita.

E’ un’insenatura di Lampedusa incontaminata dove il turchese del mare diventa di un blu intenso, regalando scenari che sono da mozzare il fiato. Ci troviamo più vicini all’Africa che in Europa, ma se si è amanti della natura si deve assolutamente andare.

Isola di Budelli nel Parco Nazionale della Madalena

Ci troviamo in provincia di Sassari ed è un’isoletta che fa parte del gruppo che compone appunto il Parco Nazionale della Maddalena, il particolare ecosistema che la compone rende il colore della spiaggia roseo, una tinta delicata e affascinante che è letteralmente spettacolare.

Purtroppo si può vedere solo a distanza ed è vietato scendere a terra proprio a causa del suo equilibrio precario, ma anche da lontano si ammira perfettamente e si potrà fare comunque un bagno nelle acque cristalline.

Baia delle Zagare, la spiaggia di Mattinata

Siamo nel cuore del Gargano e qui tra un mare praticamente trasparente e una sabbia che è un mix di tonalità c’è quest’incantevole spiaggia completamente incontaminata e per questo paradisiaca. Si può arrivare attraverso il sentiero Mergoli-Vignanotica – caratterizzato dalla presenza di mandorli e ulivi – da cui si potrà ammirare un panorama unico.

Un’esperienza da provare per chi ama le passeggiate nella natura e il mare che sembra essere quasi una piscina. Praticamente c’è solo l’imbarazzo della scelta, basterà scegliere la meta che si preferisce e immergersi in questi luoghi paradisiaci lontani dal caos cittadino.