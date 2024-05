Bandiera Blu, le spiagge migliori del Lazio

Anche nel Lazio sono arrivate le Bandiere Blu della stagione estiva 2024. Quali sono le spiagge in cui poter trascorrere le vacanze in compagnia del proprio partner, della propria famiglia o con i propri amici?

Un’area di balneazione a livello nazionale o internazionale può ottenere la classica Bandiera Blu e attirare così un grande turismo durante i lunghi mesi estivi. La Foundation For Environmental Education, conosciuta semplicemente anche con il nome di FEE, ha rilasciato di recente l’elenco delle località che si son aggiudicate la bandiera blu per tutta la stagione estiva 2024.

Secondo le informazioni rilasciate di recente anche sul sito della Regione Lazio, più dell’11% delle spiagge premiate con la Bandiera Blu 2024 a livello mondiale sono situate proprio in Italia. Dieci di queste si trovano proprio nel Lazio, nei pressi della Città Eterna. Scopriamo insieme quali sono!

Bandiere blu nel Lazio 2024

Paesaggi paradisiaci e un mare dalle acque cristalline, l’Italia offre tantissime località in cui poter trascorrere le ferie estive. Se abiti al centro o sei di Roma e spesso nel weekend preferisci scappare al mare e goderti una giornata di totale relax, devi sapere che vicino a te potrai trovare ben 10 spiagge con Bandiera Blu.

Dalla famosissima San Felice Circeo a Terracina, le spiagge in queste zone si son meritate la loro bandiera blu perché hanno soddisfatto i criteri di di qualità relativi a diversi fattori.

San Felice Circeo , situato in provincia di Latina è un territorio ricco di storia;

, situato in provincia di Latina è un territorio ricco di storia; Anzio , località balneare molto frequentata dai romani;

, località balneare molto frequentata dai romani; Trevignano Romano , con il suo piccolo borgo di epoca medievale distante 30 minuti da Roma è una delle località più belle del Lazio;

, con il suo piccolo borgo di epoca medievale distante 30 minuti da Roma è una delle località più belle del Lazio; Minturno, cittadine del Lazio meridionale quasi al confine con la Campania;

cittadine del Lazio meridionale quasi al confine con la Campania; Sperlonga fa parte del circuito dei borghi più belli di Italia;

fa parte del circuito dei borghi più belli di Italia; Latina Mare offre tantissimi stabilimenti balneari in cui trascorrere giornate di divertimento e relax allo stesso tempo;

offre tantissimi stabilimenti balneari in cui trascorrere giornate di divertimento e relax allo stesso tempo; Sabaudia, meta molto rinomata dai vip e dai calciatori ;

meta molto rinomata dai vip e dai calciatori Gaeta, cittadina splendida piena di turismo ;

cittadina splendida piena di turismo Fondi offre tante spiagge libere e stabilimenti attrezzati;

offre tante spiagge libere e stabilimenti attrezzati; Terracina, famosa per il suo mare pulito e le sue spiagge.

Non è la prima volta che il Lazio ricevere alcune Bandiere Blu, nonostante sia una meta poco gettonata per quanto riguarda le vacanze estive merita sicuramente questo riconoscimento per tanti altri fattori.

Chi desidera un mare in stile Maldiviano dovrà spostarsi nelle isole, quindi Sicilia e Sardegna, oppure più facile da raggiungere è il sud della Puglia. In Salento, ad esempio, se hai bambini con te, è possibile prenotare in una struttura family friend e trascorrere le giornate in una delle spiagge adatte ai bambini in Puglia!