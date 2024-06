Trattamento alla cheratina fai da te, il sistema efficace per un liscio perfetto

Con l’estate la cheratina contro l’effetto crespo è ciò che ci vuole per avere una chioma impeccabile, il modo per farla a casa a costo zero.

Il trattamento alla cheratina è fondamentale per ridurre quel fastidioso effetto crespo che si genera quando non si hanno i capelli lisci naturali e con la tanto nemica delle chiome di ogni donna: l’umidità. C’è tanto da sapere sul trattamento alla cheratina, ma va detto anche che per farlo non bisogna rivolgersi per forza a un parrucchiere e spendere cifre esagerate, c’è il rimedio fai da te da realizzare a casa in modo facile e veloce.

Quando si pensa al trattamento alla cheratina si è portati subito a credere che bisognerà spendere una fortuna, ma così come esiste il trucco per asciugare i capelli proprio come il parrucchiere, c’è anche quello per realizzare una ricetta in casa, efficace e a lunga durata.

Trattamento alla cheratina fai da te, la ricetta facile per il rimedio anti-crespo

Se si vuole evitare di andare dal parrucchiere senza rinunciare a un capello liscio a lunga durata, una soluzione è sicuramente il trattamento alla cheratina fatto in casa, la ricetta è facile e veloce.

Si dovrà frullare mezzo bicchiere di latte di cocco, aggiungere un cucchiaio di olio di cocco, mezza banana, 1 cucchiaio di olio di ricino, 1 cucchiaio di gel d’aloe e un uovo. Una volta mescolato il tutto, si otterrà il composto che dovrà essere applicato sui capelli rigorosamente bagnati.

Il segreto è dividere i capelli per sezione e applicare la crema ciocca per ciocca sulla lunghezza e anche sul cuoio capelluto, una volta terminata la procedura si dovrà attendere all’incirca un’ora. Successivamente andranno risciacquati bene i capelli, è preferibile farlo due volte così che si sarà sicuri di aver eliminato tutto. In questo modo si dirà addio al crespo, ma senza aver danneggiato il capello.

Trattamenti alla cheratina fai da te, sono efficaci?

Se, invece, si desidera un prodotto già fatto, se ne trovano di diversi tipi in vendita anche di marchi commerciali ed economici. Sono validi sistemi per ottenere lo stesso effetto che sia ha con il trattamento dal parrucchiere ma a prezzi sicuramente più bassi.

In questo caso – a seconda del prodotto che si sceglie – si dovranno seguire le indicazioni che ci sono sulle istruzioni. Un valido trattamento è quello Kativa, che ha un’azione lisciante e anti-crespo che durerà all’incirca 12 settimane, può essere usato in casa e il risultato è davvero sorprendente.

