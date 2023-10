Come asciugare i capelli senza rovinarli: il trucchetto dei parrucchieri

Scopri il trucchetto dei parrucchieri per asciugare i capelli senza rovinarli: otterrai una piega perfetta e dei capelli sani e forti.

Asciugare i capelli è un passaggio delicato ed è importante farlo bene e non trascurarlo. L’asciugatura dei capelli può influire notevolmente sulla salute e l’aspetto dei tuoi capelli, poiché può creare effetti negativi o positivi.

Grazie a questo trucchetto dei parrucchieri è possibile asciugare i capelli senza rovinarli, per ottenere una piega perfetta e invidiabile. Scopri questo trucco per asciugare i capelli utilizzato dai parrucchieri. Con pochi e semplici step potrai ottenere dei capelli forti, sani e belli.

Come asciugare i capelli senza rovinarli: 5 semplici step

1. Tamponare i capelli

Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo, il primo passo fondamentale è tamponare i capelli per eliminare l’acqua in eccesso. Si può utilizzare un asciugamano morbido e pulito, con movimenti delicati e non troppo energici per non danneggiare la struttura dei capelli.

2. Applicare un prodotto nutriente o un termoprotettore

Prima di iniziare con l’asciugatura vera e propria, è consigliabile applicare un prodotto nutriente o un termoprotettore in grado di frapporsi tra i capelli e i dispositivi come phon, piastra e arricciacapelli. Questo passo è fondamentale per proteggere i capelli dai danni del calore eccessivo. Esistono diverse opzioni di termoprotettore o di prodotti nutrienti, in base alla tipologia di capello.

3. Procedere con l’asciugatura utilizzando il phon

Una volta applicato il prodotto nutriente o il termoprotettore, si può passare all’asciugatura. Nella prima fase, si può usare il phon senza il beccuccio in dotazione, impostando una temperatura intermedia (l’aria tiepida è l’ideale). È importante tenere il phon ad una distanza sufficiente dalla cute, evitando così di surriscaldare il cuoio capelluto e i capelli.

Durante questo step si può iniziare a districare i capelli delicatamente, utilizzando le mani oppure un pettine a denti larghi. Questo permette di evitare la formazione di nodi e grovigli.

4. Definire la piega

Dopo questa asciugatura iniziale, si può passare allo styling. Si può scegliere tra capelli lisci, ricci, mossi, in base ai propri gusti. Si può utilizzare spazzole specifiche e phon con il beccuccio adatto, oppure anche delle piastre per capelli. Nel caso dei capelli ricci si può utilizzare il diffusore del phon e anche prodotti specifici, come la schiuma, per creare dei ricci perfetti.

5. Fissare la piega

Infine, una volta terminata l’asciugatura dei capelli, si può utilizzare il getto d’aria più fredda del phon e passarlo su tutta la lunghezza dei capelli per circa 10 secondi. Questo permetterà di fissare la piega senza l’uso di prodotti ulteriori.

Seguendo questi consigli del parrucchiere si possono asciugare i capelli senza rovinarli, ottenendo una piega perfetta. Assicurati sempre di usare prodotti di alta qualità e di curare questo step con attenzione, per avere capelli sani e forti.