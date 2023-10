Vuoi capelli sani e forti? Non fare mai questo errore comunissimo, puoi rovinarli irreparabilmente

Addio ai capelli spezzati e fragili: evita questo errore (molto frequente) per dare nuova vita alla tua chioma.

Avere capelli luminosi, forti, dall’aspetto sano è il sogno di tutte, ma a volte non è così semplice da realizzare. Come ogni altra parte del nostro corpo, la chioma ha bisogno di cure regolari e precise, che vanno oltre il consueto shampoo. La regola numero 1 è ricorrere a prodotti adatti alla propria tipologia di capello e alle esigenze di quest’ultimo. Capelli grassi, secchi, sfibrati dopo tante decolorazioni? A tutto c’è un rimedio, utilizzando maschere e trattamenti specifici ed evitando alcune abitudini molto dannose.

C’è un errore che in tante commettono in modo inconsapevole, dopo lo shampoo. Un piccolo gesto che può rivelarsi controproducente poiché potrebbe indebolire non poco la struttura del capello, causandone la rottura. Se anche tu hai questo step nella tua hair routine, ecco perché dovresti farne a meno il prima possibile.

Capelli sani e forti in una sola mossa: ecco cosa (non) devi fare

Capelli che cadono o che si spezzano, soprattutto dopo averli spazzolati: aiuto! Si tratta di uno degli inconvenienti meno amati dalle donne, soprattutto nel caso in cui non si può contare su una chioma ricca e rigogliosa. Niente paura perché a tutto c’è una soluzione e, a volte, è nascosta proprio in piccole abitudini scorrette da eliminare. Come quella relativa al trattamento dei capelli bagnati, subito dopo il lavaggio. Sei abituata a pettinare i capelli da bagnati dopo lo shampoo? Grave errore.

Nonostante l’utilizzo di balsami o maschere districanti, i capelli bagnati sono molto più delicati e vulnerabili rispetto a quelli asciutti. Per questo motivo spazzolarli, soprattutto se in modo particolarmente energico, può causare traumi anche molto forti, portando alla rottura del capello. Il consiglio è, dunque, quello di evitare di pettinare i capelli bagnati, se non con un pettine a denti larghi durante l’applicazione del conditioner. L’acqua porta all’apertura della cheratina, che protegge il fusto capillare, indebolendo notevolmente la barriera del capello e rendendolo estremamente più fragile. Come procedere per non danneggiare la chioma e ritrovarsi con un mucchio di capelli tra le mani?

Una volta uscita dalla doccia, tampona bene i capelli con un’asciugamano, così da eliminare quanto più possibile l’acqua in eccesso. Solo quando i capelli saranno asciutti potrai utilizzare la spazzola, ricordando sempre di iniziare a pettinare dalle lunghezze, per poi salire fino alla radice. Nota bene: no ai “turbanti” con le asciugamani! Comodissimi in molti casi, ma possono favorire la comparsa di nodi, difficili da districare.