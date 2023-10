Perché dovresti dormire con le lenzuola di seta (e non è per il lusso!)

Dormire sulle lenzuola di seta non è un capriccio da star, ha infatti un impatto diretto sulla salute, sia per la pelle che per i capelli.

Ognuno dorme in media tra le 7 e le 8 ore a notte, è un grande quantitativo di tempo su una giornata da 24 ore. Quindi quello con cui entriamo a contatto ogni volta non ha un ruolo secondario ma è veramente fondamentale. Tenere la pelle per tutto questo tempo su un tessuto non idoneo non è affatto una buona idea.

La seta è sicuramente, tra tutti, quello da scegliere. Non ha un costo eccessivo o impossibile da sostenere, come si potrebbe immaginare, inoltre non è obbligatorio comprare il set di lenzuola, basta anche solo usare le federe.

Federe di seta: il vero segreto di bellezza

La pelle durante la notte va a rigenerarsi, per questo viene sempre consigliato dai dermatologi di struccarla adeguatamente. Più è libera, più le cellule fanno un lavoro eccellente. Basta guardarsi al mattino per rendersi conto di come sia riposata, pulita, quasi simile a quella di un bambino.

Tutto merito del lavoro dell’organismo che ha però bisogno anche di supporti esterni come pelle libera da qualunque prodotto e soprattutto materiali adeguati. Le federe sintetiche non sono affatto una buona idea, quelle in materiali come cotone e seta sono ovviamente migliori.

La seta infatti ha un attrito nettamente migliore e soprattutto inferiore, tuttavia è fondamentale scegliere un prodotto che abbia un valore di 19 (questo è sempre espresso sulla confezione). Si tratta dell’unità di momme ovvero la classificazione della qualità del tessuto. Su Amazon si trovano federe anche a 20 e 30 euro, quindi sicuramente una cifra superiore rispetto alle altre ma il beneficio per la pelle e per i capelli è determinante.

Non solo infatti c’è minore attrito con il derma e quindi ci si sveglia anche senza orribili segni del cuscino ma si preserva anche la salute dei capelli che è molto importante. Quando il capello viene continuamente elettrizzato da un materiale sintetico al mattino sarà veramente orribile. In questo modo anche quando si fa la piega resta intatta. Insomma, sicuramente c’è una cifra da sostenere che non è proprio elementare, la seta però dura a lungo quindi non è da fare ogni giorno.

Le star amano questo tipo di rimedio per la loro bellezza e negli ultimi anni infatti c’è stato un vero e proprio boom di vendite. La seta non è solo elegante e pregiata ma resta il miglior alleato in campo estetico.