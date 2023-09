Perché è così importante togliere i gioielli (collane, bracciali, anelli...) prima di andare a dormire

Spesso si sottovaluta l’importanza di togliere i gioielli prima di dormire, ma farlo potrebbe avere effetti molto positivi sulla tua salute.

Quando arriva il momento di coricarsi, rimuovere tutti i gioielli indossati durante il giorno potrebbe essere un’idea davvero life changing. Questa, infatti, può essere un’abitudine di poco conto, ma in realtà può avere un impatto importante nella tua vita quotidiana.

Decidere di rimuovere tutti i gioielli quando si va a letto può portare a notevoli benefici a breve e a lungo termine, come ad esempio dormire meglio e avere una pelle più sana. Scopri sei valide motivazioni per cui dovresti considerare seriamente di togliere anelli, collane, bracciali e orecchini prima di andare a letto.

Togliere i gioielli: i motivi per cui è meglio farlo

Indossare l’anello durante la notte può portare a gonfiore

Indossare anelli mentre si dorme può portare le dita a gonfiarsi, specialmente se la sera prima si è mangiato cibo particolarmente salato. Ciò potrebbe rendere davvero complicato togliersi l’anello il mattino seguente, causando fastidio e, in alcuni casi, anche danni al gioiello.

Dormire con una collana può disturbare il sonno

Le catenine delle collane possono aggrovigliarsi facilmente mentre si dorme, a volte anche ai capelli, specialmente se questi sono lunghi. Ciò può causare fastidi e interrompere il sonno. Togliere la collana prima di andare a letto può aiutare a dormire meglio, senza il rischio di svegliarsi con nodi e dolori.

I gioielli possono irritare la pelle

Uno dei problemi maggiori che questa cattiva abitudine può causare sono le irritazioni cutanee, specialmente quando si ha una pelle sensibile o si soffre di allergie ai metalli. L’attrito costante dei gioielli sulla pelle, infatti, può provocare prurito, arrossamenti o anche eruzioni cutanee.

I lobi possono diventare cadenti

Dormire con gli orecchini, qualunque essi siano, può esercitare una pressione costante sui lobi delle orecchie. Nel corso del tempo, questa pressione potrebbe portare i lobi ad allungarsi, dando un aspetto cadente alle orecchie.

Può causare l’accumulo di batteri

I gioielli spesso vengono indossati per tutto il giorno, e proprio per questo motivo possono diventare il luogo ideale per l’accumulo di batteri e sporco. È chiaro, quindi, che dormire indossandoli possa portare anche a problemi dermatologici, come infezioni, brufoli o punti neri.

I gioielli potrebbero danneggiarsi

Durante il sonno, è molto facile rovinare i gioielli. Il rischio è che possano venire graffiati o danneggiati se si strofinano contro lenzuola o cuscini, durante il movimento notturno. Rimuovere i gioielli prima di dormire può davvero prolungare la loro durata e bellezza.

Togliere i gioielli prima di coricarsi è un’abitudine davvero ottimale per la tua salute e anche per il mantenimento dei tuoi gioielli. Infatti, oltre a garantire una qualità del sonno migliore, aiuta ad avere una pelle più sana e meno soggetta ad irritazioni. Quindi, la prossima volta che ti prepari per andare a letto, ricordati di sfilare anelli, bracciali, orecchini e collane per goderti i benefici di una notte di sonno sana e ristoratrice.