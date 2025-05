Tradimento spoiler, Oylum sposa Kahraman ma le nozze finiscono in tragedia

La prima stagione di Tradimento si è conclusa col terribile attentato ai danni del perfido Behram Dicleli. Un personaggio presentatosi come una persona perbene ma rivelatosi un manipolatore senza scrupoli: Oylum ha dovuto sposarlo per salvare Tolga e la sua famiglia. Ora che l’uomo è in fin di vita, però, la ragazza sembra avvicinarsi sempre di più al cugino di Behram, Kahraman.

Un uomo completamente diverso dal cugino, di buoni valori, che si è mostrato sin dall’inizio disposto ad aiutare Oylum e il suo piccolo Can. Una vicinanza, quella tra i due, che fa felici anche le consuocere Guzide e Mualla: la prima vuole vedere Oylum al fianco di una brava persona, la seconda vorrebbe che il nipotino (che è in realtà figlio di Tolga) restasse in famiglia. I loro desideri si esaudiranno perché i due decideranno di sposarsi ma, durante le nozze, accadrà l’impensabile.

Tradimento, spoiler dalla Turchia: brutta sorpresa durante il matrimonio di Oylum e Kahraman

Oylum perderà Behram ma non si allontanerà da villa Dicleli. La protagonista di Tradimento, a poco a poco, si fiderà sempre di più di Kahraman, cugino dell’uomo che ha dovuto sposare, ora in fin di vita. La loro amicizia, ben presto, si tramuterà in amore a tal punto che i due decideranno di convolare a nozze. Nel frattempo, però, il colpo di scena: Behram morirà ma Mualla vorrà tenere tutto nascosto.

Per paura che Oylum lasciasse la casa e portasse via Can, Mualla preferirà nascondere la verità, così da permettere alla ragazza di innamorarsi del nipote Kahraman. Un piano che andrà a buon fine poiché i due diventeranno effettivamente una coppia, ma, quando decideranno di sposarsi, spunterà un problema: la ragazza risulta ancora coniuge di Behram, essendo questo ancora vivo per tutti.

Mualla, infatti, ha seppellito in gran segreto il figlio, facendo credere a tutti che il ragazzo si trovasse in una clinica privata. Con un’altra delle sue macchinazioni, in quanto tutrice del figlio, farà in modo che Oylum ottenga il divorzio da Behram e le permetterà di unirsi in matrimonio con Kahraman. Anche durante le nozze, però, non mancheranno gli intoppi.

Nel bel mezzo della cerimonia si presenterà la polizia, pronta a prelevare proprio Mualla con l’accusa di aver eliminato e seppellito il figlio Behram. A quel punto, messa alle strette, la donna non potrà che confessare quanto accaduto e rivelerà di aver sì seppellito Behram, ma perché era già deceduto all’oscuro di tutti. I presenti, Kahraman in primis, resteranno sbigottiti davanti alla confessione.