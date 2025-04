Tradimento spoiler, Ipek si spingerà oltre: piano diabolico per eliminare Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento in arrivo in Italia, la nuova arrivata Ipek metterà in atto un piano spietato contro Guzide Ozguder.

Il pubblico italiano si ricorderà senza dubbio di lei per il ruolo della perfida Betul in Terra Amara. E, anche questa volta, Ilayda Cevic non si farà amare dai telespettatori vestendo i panni di Ipek, la nuova arrivata nella stagione numero 2 di Tradimento. Proprio come la figlia di Sermin a Cukurova, anche la figlia di Sezai dimostrerà di essere spietata e senza cuore, disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivo.

Il suo scopo principale, quello che l’ha spinta a tornare a Istanbul è vendicarsi di Guzide Ozduger, che ritiene la responsabile del suicidio della madre. Per Ipek, il matrimonio dei suoi genitori non ha funzionato per via dei sentimenti che Sezai avrebbe sempre provato nei confronti della giudice. Una convinzione che spingerà la ragazza a compiere un gesto fuori dal normale.

Tradimento, spoiler dalla Turchia: cosa farà Ipek per allontanare Guzide da Sezai

Guzide ha una nuova nemica e, stando agli spoiler di Tradimento provenienti dalla Turchia, la donna sarà pronta a tutto pur di colpire la giudice. Ipek è approdata nel cast della soap fingendo buone intenzioni e ingannando il suo stesso padre, ma il suo obiettivo sarà soltanto quello di vendicarsi di Guzide. Proverà a farlo in diversi modi, arrivando persino ad architettare un omicidio.

Ipek investirà Guzide con la sua auto ma il suo piano non si compirà poiché la mamma di Ozan riuscirà ad avere salva la vita. Un episodio, questo, che stravolgerà tutto poiché Sezai scoprirà presto che la responsabile dell’incidente è proprio sua figlia. Nonostante la delusione, sceglierà di coprirla per proteggerla, ma quando Guzide verrà a conoscenza di tutto allontanerà Sezai dalla sua vita.

La giovane Ipek crederà di aver risolto il suo problema ma quando il padre verrà colto da un attacco di cuore, Guzide tornerà a riavvicinarsi a lui. Su tutte le furie, Ipek metterà su un altro piano e anche in questo caso si spingerà oltre: la ragazza fingerà di togliersi la vita, sperando che Sezai incolpi Guzide dell’accaduto e la allontani una volta per tutte. L’inganno di Ipek sarà costruito nei minimi dettagli.

La ragazza registrerà anche un video dove rivelerà la sua intenzione di uccidersi, per poi gettare la sua automobile in un lago. Tutti crederanno che Ipek sarà morta annegata, anche se il suo corpo (chiaramente) non sarà ritrovato. Per nascondersi, Ipek si rifugerà in una casa di vecchi amici di famiglia, ma nelle soap, si sa, le bugie hanno le gambe corte e ben presto qualcuno la vedrà viva e vegeta.