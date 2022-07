Francesco Totti e Noemi convivono già, mentre Ilary si gode il mare a Sabaudia

Mentre Ilary si gode il mare, i rumors su Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, si susseguono incessanti. Addirittura, come riportato da alcuni quotidiani online, pare che i due siano già andati a convivere. Sarà vero? Scendiamo nei dettagli.

Totti e la nuova fiamma già convivono, mentre gli avvocati lavorano per spartire l’immensa proprietà e Ilary è in vacanza

Ilary dopo aver trascorso qualche giorno in Africa, in Tanzania, con la sorella e i figli, appena dopo l’annuncio della separazione, si sta godendo come ogni anno il litorale laziale.

La splendida conduttrice, infatti, in questi giorni è a Sabaudia, nella residenza estiva della famiglia Totti.



Domenica 24 luglio, ha pubblicato su Instagram alcune storie che la ritraggono sulla spiaggia che per tanti anni è stata il luogo delle vacanze estive della famiglia Totti al completo.



Mentre Ilary si gode il mare, i rumors su Totti e Noemi si susseguono incessanti. Addirittura, come riportato da Repubblica, pare che i due siano già andati a convivere. Eppure solo poco tempo fa il capitano aveva affermato che le voci di una crisi matrimoniale fossero solo fake news.

Mentre il pettegolezzo sul capitano e la sua compagna corre veloce, gli avvocati sono a lavoro per suddividere l’impero di proprietà immobiliari, azioni, società, liquidità che appartengono alla Ilary e a Francesco.

C’è chi parla addirittura di un trasferimento della conduttrice da Roma a Milano. Pare abbia già acquistato un appartamento lussuoso nel grattacielo Bosco Verticale. Ilary lascerà davvero la sua amatissima Roma? Solo il tempo potrà dirlo.

La convivenza tra Totti e la nuova fiamma: dai social ai quotidiani online

L’indiscrezione della convivenza piuttosto immediata tra Totti e Noemi è stata riportata da una pagina social che si occupa solo di Gossip, The Pipol. Da lì è rimbalzata sui quotidiani online, come Repubblica.



Il social enuncia: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”.

Addirittura si saprebbe anche l’indirizzo di dove vivono i due neo-innamorati, in un appartamento in via Mendola a Roma, tra i quartieri di Camilluccia e di Monte Mario.

Le vacanze, però, secondo i patti fatti tra ex marito ed ex moglie, Cristian, Chanel e Isabel le passeranno solo con papà Francesco, senza Noemi. Almeno per il momento.