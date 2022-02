In crisi con Ilary Blasi? Francesco Totti risponde così (dopo di lei)

In crisi con Ilary Blasi? Francesco Totti risponde così (dopo il gesto della showgirl sui social) per fare chiarezza. Il campione ha deciso di rompere il silenzio a margine della tempesta mediatica sul presunto naufragio del matrimonio e sul suo presunto flirt con una donna che somiglierebbe parecchio alla moglie…

Addio Ilary Blasi? Francesco Totti risponde così

Trascorse le ore più roventi sull’onda del gossip, Francesco Totti ha deciso di parlare direttamente sui social e interrompere la catena di rumor sulla crisi con Ilary Blasi, La storica coppia, secondo alcuni, sarebbe giunta al capolinea con biglietto senza ritorno, ma il campione ha precisato di essere stufo delle solite “fake news” che, di tanto in tanto, tornano a mordere le cronache rosa sulla sua vita privata con la consorte.

Totti ha chiesto rispetto per la sua famiglia e per i figli, e contemporaneamente, con una serie di Instagram Stories, Ilary Blasi ha mostrato di essere a cena proprio con il marito mentre sui social si consumava l’ennesimo atto di una serie di incessanti indiscrezioni. Non ultima quella che, secondo Repubblica e Dagospia, avrebbe visto l’ex capitano della Roma ormai innamorato di un’altra donna, tale Noemi, parecchio somigliante alla showgirl.

Poche ore prima dello sfogo di Totti, sua moglie aveva pubblicato una Story con un gesto, la “linguaccia”, che oggi sembra rivolto alle classiche malelingue che già nel 2009 davano il loro amore per spacciato. Caso chiuso, si spera.