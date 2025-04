Fai ancora in tempo a preparare un rustico perfetto per domani: la torta pasqualina

Come preparare la torta pasqualina in poco tempo? Scopri la ricetta facile e veloce per il giorno di Pasqua!

Questa è la ricetta semplice e veloce per preparare la torta pasqualina per il giorno di Pasqua. Se hai poco tempo a disposizione e non sai ancora bene come completare il menu di Pasqua in previsione della giornata di domani, non temere: ti aiutiamo a preparare una torta rustica perfetta sia come antipasto che come secondo piatto!

Scopriamo insieme passo dopo passo come ottenere una torta pasqualina impeccabile.

Torta Pasqualina, ricetta facile e veloce

La torta pasqualina solitamente piace a tutti. Si tratta di un rustico preparato con una base di brisè all’olio e un ripieno di bietole, ricotta e uova. Non avrai bisogno di rimediare un rotolo di pasta brisè pronto all’uso, potrai prepararlo da zero in poche e semplici mosse.

Tipica della cucina ligure, è molto diffusa anche nel resto dell’Italia. Si prepara a Pasqua e conquista sempre l’attenzione di grandi e bambini.

Occorrono pochi ingredienti per preparare la torta pasqualina, ecco quali! Al posto delle bietole puoi usare anche gli spinaci freschi o surgelati.

Ingredienti

500 gr di farina 00

200 ml di acqua

2 cucchiai colmi di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di sale fino

1 kg di bietole

500 gr di ricotta

1 cipolla

5 uova

100 gr parmigiano grattugiato

sale

pepe

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare la base, quindi in una ciotola unisci la farina all’acqua e l’olio extra vergine di oliva. Impasta a mano per qualche minuto. Aggiungi il pizzico di sale fino, poi impasta nuovamente fino a ottenere un panetto liscio. Dividi l’impasto in due palline e mettile da parte. Ora dovrai preparare il ripieno. Pulisci, lava e cucina le bietole, poi scolale e strizzale con cura. Versale all’interno di una ciotola con la ricotta, il formaggio, il sale, un uovo e un pizzico di pepe. Amalgama bene il tutto. Stendi il primo panetto, poi posizionalo all’interno di uno stampo a cerniera ricoperto di carta forno. Versa il composto sulla base, poi crea delle cavità nel ripieno in cui andrai a rompere le uova. Copri con l’altro panetto e inforna a 180 gradi per circa 45 – 50 minuti. Sforna la tua torta pasqualina e lasciala intiepidire.

La tua ricetta per il giorno di Pasqua è pronta per essere gustata. Vedrai che sarà una torta rustica apprezzata anche dai piccoli di casa, perché saporita e sfiziosissima!

Se cerchi altre idee per domani, non perdere la nostra ricetta dell’antipasto di Pasqua scenografico!