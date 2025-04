Con le uova sode puoi preparare un antipasto di Pasqua scenografico

Cosa preparare come antipasto di Pasqua con le uova per domenica 20 aprile? Ecco un’idea scenografica per sorprendere tutti!

Con le uova puoi sbizzarrirti e fare un antipasto di Pasqua sfizioso e facile da preparare. Le ricette di Pasqua sono davvero tante, le idee non mancano e per questo giorno speciale è possibile sfornare delizie anche scenografiche e d’effetto.

Come questo antipasto di Pasqua con le uova che ti vogliamo proporre: una ricetta semplice semplice da poter preparare anche all’ultimo minuto per arricchire la tavola con un antipasto a tema!

Antipasto di Pasqua con le uova da fare domenica 20 aprile

L’antipasto di Pasqua che ti proponiamo può essere realizzato con le uova e altri ingredienti a piacere. Il ripieno che troverai in questa ricetta è completamente vegetariano, quindi fatto di uova e maionese. Ecco, quindi, come ottenere delle uova pulcino d’effetto!

Ingredienti

5 uova sode

2 cucchiai colmi di maionese

5 foglie di insalata

10 bacche di ginepro

carota

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare le uova sode, quindi riempi un pentolino con dell’acqua fredda. Immergi le uova, l’acqua dovrà ricoprire completamente le uova. Porta il tutto sul fuoco, quindi l’acqua dovrà raggiungere il bollore. A questo punto dovrai attendere all’incirca 8 minuti prima del termine della cottura. Scola le uova, lasciale raffreddare sotto l’acqua corrente e rimuovi delicatamente il guscio con le mani. Le uova sode sono pronte per essere utilizzate per questo antipasto di Pasqua. Taglia l’uovo a metà in senso orizzontale, quindi rimuovi i tuorli con l’aiuto di un cucchiaio. Unisci il tuorlo cotto alla maionese, amalgama per bene e riempi le uova sode. Decora con la carota e il timo per dare la forma al pulcino. Crea il prato con le foglie di insalata e posiziona le tue uova pulcino sul piatto! Il tuo antipasto di Pasqua con le uova è pronto per essere servito!

Puoi anche prepararlo in anticipo e conservarlo in frigorifero. Tiralo fuori qualche minuto prima così da non portarlo in tavola completamente freddo. L’antipasto sarà scenografico e ti farà fare un figurone il giorno di Pasqua con tutti i parenti presenti a tavola!

Con le uova puoi preparare anche l’antipasto a forma di coniglietto, in questo caso dovrai dividere le uova sode in senso verticale e realizzare la forma del coniglietto con 4 pezzi di uova sode: con uno ci farai il viso, con due le orecchie e con il resto il corpo! La carota tornerà utile per il naso, mentre per i baffi puoi usare del rosmarino.

Se cerchi altre idee di uova ripiene, non perdere i nostri consigli su come ottenere un antipasto sfizioso e facile da preparare!