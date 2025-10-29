Con la sfoglia pronta prepari un dolce da paura in pochi minuti

Per il giorno più spaventoso dell’anno, non puoi non preparare una torta fatta in casa a tema. Se hai poco tempo a disposizione o hai poca esperienza in cucina, devi sapere che basta davvero poco per preparare un dolce di Halloween per sorprendere gli amici.

La torta mostruosa con la sfoglia già pronta è un’idea perfetta dell’ultimo minuto: ti basterà acquistare una base di sfoglia, farcirla con una confettura e il gioco è fatto.

Ti spieghiamo passo dopo passo come preparare il dolce di Halloween in meno di 5 minuti!

Come preparare la torta mostruosa di Halloween con la pasta sfoglia pronta

Se hai più tempo, divertiti a preparare anche i cupcake di Halloween: un’idea golosa e scenografica da realizzare insieme ai bambini, per rendere la preparazione dei dolcetti un momento di condivisione.

Per la preparazione di questo dolce ti consigliamo di rimediare la pasta brisé al posto della classica sfoglia. Divertiti a realizzare l’effetto mummia oppure a creare altre facce mostruose, come una zucca intagliata spaventosa o un simpatico fantasmino.

In alternativa, puoi sempre dividere la sfoglia in più basi e creare un vero e proprio buffet di dolcetti mostruosi: mini mummie, zucche e piccoli mostri tutti da decorare e gustare!

Ingredienti

2 rotoli di pasta brisé tonda

250 gr di confettura alla fragola

1 tuorlo d’uovo

Procedimento

Per poter preparare la torta mostruosa dovrai, innanzitutto, tirare fuori la pasta sfoglia dal frigorifero e lasciarla a temperatura ambiente per almeno 10 minuti. Preriscalda il forno a 200 gradi. Stendi il primo rotolo di sfoglia, poi bucherella la superficie con i rebbi di una forchetta. Spalma la confettura di fragole su tutta la superficie lasciando liberi i bordi. Prendi il secondo rotolo di sfoglia e taglialo a strisce irregolari con l’aiuto di un coltello. Adagia le strisce sulla base farcita andandole a intrecciare. Dovrai, però, lasciare tre spazi: due per gli occhi e uno per la bocca. Per capire come intrecciare le strisce di sfoglia, puoi osservare l’immagine in copertina. A questo punto dovrai spennellare sulla superficie il tuorlo d’uovo sbattuto e infornare a 200 gradi per circa 20 – 25 minuti. Sforna e lascia raffreddare. Porta in tavola la tua torta mostruosa di Halloween!

Puoi sostituire la confettura di fragole con un altro ripieno a piacere. Per un effetto spaventoso, però, ti consigliamo di optare per una base rossa.