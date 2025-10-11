Soffici, colorati e paurosamente golosi | anche ad Halloween cupcake per tutti

Cupcake di Halloween: soffici, colorati e paurosamente golosi! Dolcetti morbidi e divertenti come questi, sono davvero perfetti per la festa più spaventosa dell’anno.

Cupcake di Halloween: soffici, colorati e paurosamente golosi, sono questi i dolcetti delle feste per eccellenza, i più golosi e mati da tutti!

Halloween si avvicina e, diciamolo, senza cupcake di Halloween non è davvero festa! Sono soffici, colorati e così divertenti che anche i più grandi tornano bambini al primo morso. Con quei cappellini di frosting colorato, le decorazioni mostruose e il profumo che riempie la cucina, portano subito allegria. Fidati, sono quei dolcetti che spariscono in un attimo, uno tira l’altro e prima che te ne accorga… puff, finiti!

E poi, diciamocelo, la cosa più bella è prepararli. Bastano pochi ingredienti, un po’ di fantasia e tanta voglia di divertirsi. I miei cupcake di Halloween vengono morbidissimi, profumati di vaniglia e burro, e con una glassa cremosa che ti farà leccare il cucchiaino! Puoi farli arancioni come la zucca, viola come le streghe o neri come la notte, insomma, puoi sbizzarrirti con le più pazze idee!

Cupcake di halloween: come prepararli perfetti in poche mosse!

E allora dai, che aspetti? Prendi le ciotole, tira fuori il burro e lo zucchero, e accendi il forno! Oggi si gioca con i colori e con la dolcezza, quindi allaccia il grembiule e iniziamo subito a preparare i cupcake di Halloween più paurosamente golosi che ci siano!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 18-20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Cupcake di Halloween

Per circa 30 cupcake

Impasto dei cupcake

3 uova

450 g di zucchero

250 g di burro

180 ml di latte

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

480 g di farina 00

Per il frosting

450 g di Philadelphia

225 g di burro

190 g di zucchero a velo

1 bustina di vanillina o un cucchiaio e mezzo di estratto di vaniglia

Colorante alimentare a scelta q.b. (facoltativo

Zuccherini o confetti colorati a scelta per decorare

Come si preparano i Cupcake di Halloween