Soffici, colorati e paurosamente golosi | anche ad Halloween cupcake per tutti

Cupcake di Halloween: soffici, colorati e paurosamente golosi, sono questi i dolcetti delle feste per eccellenza, i più golosi e mati da tutti!
Halloween si avvicina e, diciamolo, senza cupcake di Halloween non è davvero festa! Sono soffici, colorati e così divertenti che anche i più grandi tornano bambini al primo morso. Con quei cappellini di frosting colorato, le decorazioni mostruose e il profumo che riempie la cucina, portano subito allegria. Fidati, sono quei dolcetti che spariscono in un attimo, uno tira l’altro e prima che te ne accorga… puff, finiti!
E poi, diciamocelo, la cosa più bella è prepararli. Bastano pochi ingredienti, un po’ di fantasia e tanta voglia di divertirsi. I miei cupcake di Halloween vengono morbidissimi, profumati di vaniglia e burro, e con una glassa cremosa che ti farà leccare il cucchiaino! Puoi farli arancioni come la zucca, viola come le streghe o neri come la notte, insomma, puoi sbizzarrirti con le più pazze idee!
Cupcake di halloween: come prepararli perfetti in poche mosse!
E allora dai, che aspetti? Prendi le ciotole, tira fuori il burro e lo zucchero, e accendi il forno! Oggi si gioca con i colori e con la dolcezza, quindi allaccia il grembiule e iniziamo subito a preparare i cupcake di Halloween più paurosamente golosi che ci siano!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 18-20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i Cupcake di Halloween
Per circa 30 cupcake
Impasto dei cupcake
- 3 uova
- 450 g di zucchero
- 250 g di burro
- 180 ml di latte
- 1 bustina di vanillina
- 1 pizzico di sale
- 480 g di farina 00
Per il frosting
- 450 g di Philadelphia
- 225 g di burro
- 190 g di zucchero a velo
- 1 bustina di vanillina o un cucchiaio e mezzo di estratto di vaniglia
- Colorante alimentare a scelta q.b. (facoltativo
- Zuccherini o confetti colorati a scelta per decorare
Come si preparano i Cupcake di Halloween
- Inizia montando il burro morbido con lo zucchero finché diventa chiaro e spumoso e mi raccomando, non avere fretta, perché è proprio questo passaggio che rende i cupcake super soffici! Aggiungi poi le uova, una alla volta, continuando a mescolare e unisci anche la vanillina e un pizzico di sale.
- Ora versa un po’ alla volta la farina setacciata, alternandola con il latte. Continua a mescolare finché l’impasto è liscio, cremoso e profumatissimo. Se vuoi, puoi già dividerlo in più ciotole e colorarlo con qualche goccia di colorante alimentare per un effetto ancora più Halloween-style. Fidati, vengono uno spettacolo!
- Prepara i pirottini nella teglia per muffin e riempili per 3/4. Inforna nel forno già caldo a 180 gradi per circa 18-20 minuti e appena vedi che sono gonfi, dorati e profumano di vaniglia, sono pronti! Lasciali raffreddare completamente, fidati è importante prima di decorarli.
- Nel frattempo, prepara il frosting, versando in una ciotola il burro morbido e montalo con lo zucchero a velo. Successivamente aggiungi il philadelphia e la vaniglia, continuando a montare finché ottieni una crema liscia e vellutata. E ora viene il bello: dividi la crema in più ciotole e aggiungi i coloranti alimentari che preferisci. Arancione, viola, verde acido, nero o quello che preferisci per ottenere l’effetto mostruoso perfetto.
- Metti il frosting in una sac à poche e decora i cupcake a piacere, facendo ciuffi alti, spirali colorate, o mischiare due colori insieme per un effetto wow! Completa con zuccherini, occhietti di zucchero, ragnatele di cioccolato o quello che ti suggerisce la fantasia.
- Et voilà, i tuoi cupcake di Halloween sono pronti per la festa, vedrai che saranno sofficissimi e faranno subito allegria per la festa più paurosa dell’anno. E se ami i dolci soffici e divertenti, prova anche a decorare questi biscotti come preferisci, non sono solo buonissimi ma friabili e resistenti al punto giusto, per essere decorati come più ti piace. Buon appetito!