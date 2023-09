Biscotti fatti in casa con pochissime calorie: non rinunciare al gusto durante la dieta

Non vuoi rinunciare alla bontà dei biscotti, ma non vuoi nemmeno assumere troppe calorie? Con questa ricetta trovi il giusto compromesso che stavi cercando.

I dolci sono uno dei cibi più deliziosi che si possano mangiare e dovervi rinunciare solo perché si sta seguendo una dieta o si vuole avere un certo regime alimentare sarebbe un vero peccato.

In verità non si deve necessariamente rinunciare a questo piccolo piacere della vita, ma si può trovare un ottimo compromesso realizzando una ricetta salutare che permetta di godere della bontà dei dolci, ma utilizzando ingredienti sani e che non contengano molte calorie. Inoltre, si può trovare una ricetta da preparare facilmente a casa, così che chi si diverte e ama cucinare possa al tempo stesso portare avanti la sua passione.

Ecco la ricetta per dei biscotti fatti a casa davvero gustosi

La ricetta in questione è quella che serve per preparare dei biscotti di pasta frolla, delicati e decisamente deliziose e Per poter preparare questa ricetta serviranno i seguenti ingredienti:

• Farina 500 grammi

• Zucchero di canna 140 grammi

• Olio di cocco 130 grammi

• Lievito per dolci 1 bustina

• Uova 2

• Buccia grattugiata di limone

• Latte vegetale o vaccino qb

L’ingrediente principale di questa ricetta è l’olio di cocco, sia poiché possiede molte proprietà quali la sua capacità nel fare ridurre la quantità di colesterolo cattivo, di andare a stimolare il metabolismo e di ridurre l’appetito, sia poiché è molto più salutare rispetto al burro o ad altri grassi.

Il primo passaggio da compiere per realizzare i biscotti è quello di prendere le uova, aprirle e mescolarle con lo zucchero in modo tale da ottenere un composto omogeneo. Nel mentre, bisognerà fare sciogliere l’olio di cocco a bagnomaria e al tempo stesso bisognerà unire in un’altra ciotola il lievito e la farina, mescolando bene e setacciandoli una volta terminato. A questo punto bisogna unire assieme tutti gli ingredienti appena nominati, aggiungendo anche la buccia di limone precedentemente grattugiata e dopodiché si può iniziare a impastare il tutto.

Bisogna aggiungere lentamente il latte, fino a ottenere un impasto che sia facile da stendere e risulti morbido al tatto ed elastico, per cui bisogna vedere al momento la quantità adatta di latte da utilizzare. Dopo aver steso l’impasto, si potranno utilizzare delle formine per ritagliare i biscotti e dopodiché bisognerà farli cuocere in forno fino a quando non diventeranno dorati e croccanti. L’ideale per conservarli è riporli in un contenitore di vetro con la chiusura ermetica per evitare che perdano la loro croccantezza diventando troppo molli.