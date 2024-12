Con le pere ho preparato un dolce sofficissimo perfetto per la colazione di domani

La preparazione della torta è semplicissima: scopri come portare in tavola un dolce con le pere che ameranno anche i bambini!

La pera, proprio per la sua semplicità, è un frutto molto amato da grandi e bambini. Da gustare come snack a merenda o da usare come ingrediente per la realizzazione di dolci fatti in casa ideali per una colazione sana e sostanziosa, per affrontare al meglio uno dei mesi più freddi dell’anno ti suggeriamo di provare questa torta con le pere da preparare in pochissimo tempo.

Ricetta della torta con le pere, come prepararla per tutta la famiglia

Simile alla torta di mele, per rendere la torta di pere più sfiziosa potresti aggiungerci del cacao nell’impasto oppure del cioccolato fondente sciolto precedentemente a bagnomaria.

I dolci con le pere son facilissimi da preparare, inoltre possono diventare anche le merende preferite dei più piccoli di casa.

Di seguito ti spieghiamo come realizzare una torta facilissima con le pere, in alternativa puoi sostituire la bevanda vegetale con dello yogurt bianco cremoso oppure usare una bevanda al cacao in modo tale da ottenere una torta semplice e leggera di pere e cioccolato.

Ricorda di togliere le uova dal frigorifero almeno 2 ore prima, per preparare l’impasto dovranno essere a temperatura ambiente!

Ingredienti

170 gr di farina 00

30 gr di fecola di patate

80 ml di olio di semi

2 uova

120 ml di bevanda vegetale

4 pere

1 bustina di lievito per dolci in polvere

1 pizzico di sale

1 pizzico di cannella

Procedimento