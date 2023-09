Togliersi le scarpe prima di entrare in casa è davvero così importante? Perché dovremmo farlo

Togliere le scarpe prima di entrare in casa è una prassi non troppo diffusa, in realtà è una buona abitudine che andrebbe utilizzata sempre.

Questa ha differenti risvolti e tutti positivi, basta solo fare l’abitudine al cambiamento che non tutti accolgono nel migliore dei modi. Le scarpe sono oggetti molto sporchi, più di quanto si possa immaginare. Vengono impiegati per camminare per strada ed entrano in contatto con cose veramente poco igieniche che poi si portano a casa.

Inoltre spesso, soprattutto tacchi e simili, fanno rumore e sono di disturbo per chi si trova nell’immobile di sotto, quindi è anche una forma di rispetto e non solo di igiene.

Togliersi le scarpe in casa: perché è un’abitudine fondamentale

Sono poche le persone che hanno l’abitudine di rimuovere le scarpe quando fanno il loro ingresso in casa, tuttavia oggi è un’abitudine in espansione anche in Italia, soprattutto dopo il Covid. Il terrore di diffondere germi e batteri durante la pandemia ha spinto molti a lasciare le scarpe nell’ingresso o proprio fuori la porta, questo perché il rischio di contagio era molto elevato.

La pratica è stata quindi adottata anche nel quotidiano e pertanto si è consolidata come abitudine comune. Ovviamente quando si accolgono estranei si può scegliere se applicare la stessa regola o lasciarli liberi di fare ciò che vogliono, si possono anche disporre dei copri scarpe da usare per chi arriva da fuori che magari non ha voglia di togliere le scarpe in casa d’altri. In alternativa bisogna disporre di pantofole usa e getta oppure di quelle da SPA che si possono trovare comunemente su internet o nei negozi a basso costo.

Nessuno deve essere obbligato a camminare scalzo oppure a doversi infilare pantofole di altri, soprattutto se non è un familiare. In Giappone questa usanza è ampiamente consolidata e, in fatto di igiene, si sa come questo popolo sia molto attento. Secondo gli studi al di sotto delle scarpe ci sono il 96% dei batteri e una vastissima collezione di germi e agenti patogeni, per non parlare dell’Escherichia coli che è veramente molto pericoloso perché è un batterio fecale che causa danni importanti.

In una casa dove ci sono bambini, anziani o animali questa regola è ancor più gravosa perché c’è un contatto diretto con la pavimentazione da non sottovalutare, quindi meglio fare molta attenzione e prediligere questa sana abitudine che può fare la differenza per la propria salute e per quella degli altri.