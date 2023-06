The Queen Scaccomatto di Antonella Fiordelisi ha conquistato i fan: prezzi alla portata di tutti

La collezione The Queen Scaccomatto di Antonella Fiordelisi è un vero successo: ecco tutte le informazioni e prezzi (assolutamente abbordabili).

Un successo straordinario quello ottenuto da Antonella Fiordelisi durante l’esperienza al GF Vip. L’influencer salernitana si è messa in gioco a 360 gradi nella casa più spiata della tv e, nel corso dei quasi sei mesi di reclusione, non sono mancati alti e bassi. A reality terminato, però, per l’ex schermitrice è arrivata la più bella delle sorprese: ad attenderla una vera e propria schiera di fan, pronta a seguirla e supportarla anche a distanza di molto tempo dalla fine del programma.

Sostenitori di Antonella ma anche della coppia (ormai ex?) formata con Edoardo Donnamaria: quello dei Donnalisi è uno dei fandom più numeroso della storia della trasmissione di Canale 5. Un fandom che ha risposto anche in occasione dell’uscita della nuova collezione di gioielli creata proprio dalla Fiordelisi. Una linea semplice e raffinata, dal nome eloquente: “The Queen Scaccomatto”. È una collezione interamente dedicata al gioco degli scacchi. Gioielli in argento e in argento placcato oro, adatti a tutti e dal prezzo per niente proibitivo: ecco i dettagli.

The Queen Scaccomatto, tutto sulla collezione di gioielli targata Antonella Fiordelisi

“Che siate le regine del vostro regno o cavalieri audaci, la collezione The Queen Scaccomatto è il vostro scacco matto alla monotonia”: è con queste parole che, sul sito ufficiale del brand, viene presentata a linea Oro dei gioielli firmati Antonella Fiordelisi. Gioielli che celebrano il gioco degli scacchi, una delle grandi passioni dell’influencer, come i telespettatori del GF Vip avranno potuto ammirare durante i mesi nella casa.

Dalla torre all’alfiere, dal pedone al cavallo, tutti i pezzi degli scacchi danno vita a elegantissimi bracciali, collane orecchini e anelli. Proprio gli anelli saranno disponibili a partire dal 3 luglio e si uniranno al resto dei pezzi, andati a ruba nel corso degli ultimi due mesi. Quali sono i prezzi? Oltre ad essere una collezione elegante e versatile, The Queen Scaccomatto è adatta a tutte le tasche.

Le collane e gli orecchini in argento costano 34 euro, mentre il bracciale vale 29 euro, come il portachiavi. Prezzi identici per quanto riguarda la collezione Oro, realizzata in oro 18 carati: bracciale 29 euro, collana e orecchini rispettivamente 34 euro e 34,90 euro. Il nuovo marchio della Fiordelisi può rivelarsi l’idea perfetta per un regalo ad una persona speciale o per completare il tuo look per le cerimonie estive che ti aspettano.