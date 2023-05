Antonella Fiordelisi, dopo il GF Vip investe su sé stessa per lavorare nel mondo dello spettacolo

I nuovi progetti dopo il GF Vip di Antonella Fiordelisi: così l’influencer si sta preparando a lavorare nel mondo dello spettacolo.

È un periodo magico, questo, per Antonella Fiordelisi. Dopo la lunga e turbolenta permanenza nella casa del GF Vip, l’influencer salernitana ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, supportata da un’enorme schiera di fan. E dal suo inseparabile Edoardo. Nonostante in molti erano scettici sulla durata del loro amore, la storia tra i due procede alla grande: lontani dalla luce dei riflettori, gli ex gieffini hanno trovato il loro equilibrio e appaiono più uniti che mai. Ma non è l’unica bella notizia per Antonella.

Anche dal punto di vista professionale, infatti, per lei ci sono tantissime novità: la sua linea di gioielli, disponibile solo da qualche giorno, è già andata a ruba e gli shooting fotografici come testimonial di diversi brand sono all’ordine del giorno. A quanto pare, però, la Fiordelisi ha intenzione di prepararsi al meglio per ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Ecco cosa sta facendo.

GF Vip, Antonella Fiordelisi è inarrestabile: il nuovo impegno dopo la linea di gioielli

I Donnalisi lo sanno benissimo: Antonella ed Edoardo, nella casa del GF Vip, riuscivano a ritrovare la serenità grazie alle loro romantiche partite a scacchi. La coppia trascorreva ore e ore a giocare, lontano da tutto e tutti: ormai sono diventati uno dei simboli del loro amore. E proprio a questo gioco e ai suoi pezzi la Fiordelisi ha dedicato un intero marchio di gioielli in argento, dal titolo “The Queen Scaccomatto”: bracciali e collane con ciondoli raffiguranti Regina, Re, Cavallo o Torre.

Un successo straordinario per la collezione, che ha fatto letteralmente impazzire i fan dell’ex schermitrice e del suo compagno Edoardo. Tuttavia, non è finita qui, perché Antonella non ha alcuna intenzione di fermarsi. A quanto pare, dopo diverse esperienze in tv, ha il desiderio di continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. E, per farlo, ha deciso di prepararsi al meglio, frequentando un corso di dizione.

“Ho dei progetti per la tv, ma prima frequenterò un corso di dizione e recitazione perché per fare prima bisogna studiare” ha dichiarato in una recente intervista al settimanale Chi. La Fiordelisi ha intenzione di debuttare come attrice? Per scoprire di più sui suoi progetti bisognerà attendere, ma quale che è certo è che l’ex concorrente del GF si sta impegnando al massimo per raggiungere i suoi obiettivi. Nelle scorse ore, nelle sue stories di Instagram, si è immortalata proprio mentre si recava a lezione. Cosa aspettate a seguirla sui social per non perdervi alcun aggiornamento?