The Crown 5: quando esce, cast e trama

Tutti pronti per The Crown 5! La serie Netflix che ci racconta i Royal sta per sbarcare sulla celebre piattaforma e non vediamo l’ora di divorarla. Ma prima, vi sveliamo tutte le anticipazioni sulla data, il cast e la trama dei nuovi episodi…

Quando esce The Crown 5

Il quinto capitolo della serie The Crown (che avrebbe fatto infuriare Sua Maestà) sarà presto disponibile su Netflix, ma sapete esattamente quando esce? Ora siamo in grado di dirvelo e siamo certi che anche per voi scatterà il conto alla rovescia: calendario puntato su novembre 2022, mese in cui è fissata la data di inizio!

Il cast di The Crown 5

Manca ancora poco, quindi, e vedremo Imelda Staunton vestire i panni della regina Elisabetta II nella nuova stagione! Al suo fianco ci sarà Jonathan Pryce, il nuovo principe Filippo direttamente dal set del cult Pirati dei Caraibi!

Lady Diana sarà interpretata da Elizabeth Debicki, mentre il ruolo del principe Carlo è affidato all’attore Dominic West. Amir El-Masry sarà l’ultimo amore della principessa, Dodi AlFayed.

Ma non è tutto, perché nelle trame irromperanno anche due volti politici come gli ex primi ministri John Major e il suo successore Tony Blair. A interpretarli sono rispettivamente Jonny Lee Miller (direttamente da Trainspotting) e Bertie Carvel.

La trama di The Crown 5

Seguendo le dinamiche del racconto delle precedenti stagioni, la trama stavolta potrebbe farci fare un tuffo nei turbolenti anni ’90 della Royal Family.

Secondo le anticipazioni, con buona probabilità rivivremo la clamorosa rottura tra la principessa del Galles e Carlo d’Inghilterra, così come è ormai chiaro che nella narrazione sia stata inserita anche l’esplosiva intervista di Lady D rilasciata alla BBC (anno 1995) che scatenò un terremoto a Palazzo…

Spazio anche all’ultimo amore di Diana, Dodi Al-Fayed, morto con lei nel terribile incidente del 1997 sotto il tunnel parigino dell’Alma.