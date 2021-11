Royal Family sul piede di guerra per The Crown 5, stagione della celebre serie ritenuta da più parti come “minacciosa” per la Corona. L’irritazione per i contenuti, a Palazzo, si sarebbe fatta talmente rovente da scomodare la regina Elisabetta II in persona e indurla ad accarezzare l’ipotesi di trascinare Netflix in tribunale.

La regina Elisabetta contro Netflix per The Crown 5? Spunta l’ombra di una causa in tribunale

Possibili grane all’orizzonte per Netflix, alle prese con l’ombra di una battaglia legale con la Royal Family inglese e Sua Maestà Elisabetta II in persona. Secondo fonti citate da The Sun, infatti, la monarchia sarebbe sul piede di guerra e si profilerebbe l’ipotesi di una causa per i contenuti di The Crown 5.

La quinta stagione della celebre serie, in arrivo nel 2022, sarebbe ritenuta lesiva del buon nome della regina e dei congiunti, al punto che il team di avvocati della sovrana avrebbe suggerito di trascinare la produzione in tribunale e senza indugio…

Gli estremi per procedere ci sarebbero tutti, e la questione riguarderebbe anche persone vicine alla famiglia reale che, rappresentate sul set, si sarebbero sentite offese e avrebbero già avviato l’iter per avere una consulenza legale.

Un nuovo capitolo di tensioni, dopo la frattura tra William e Harry, i problemi di salute della regina e l’amaro compleanno di Carlo, avrebbe già bussato a Buckingham Palace. Il finale, in questo caso, è ancora tutto da scrivere.