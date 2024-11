Terapia familiare, i benefici per tutta la famiglia

Esistono diverse tipologie di terapie psicologiche, oltre ad esserci quella individuale, è possibile prendere parte di una terapia familiare in cui poter trovare innumerevoli benefici per tutti i componenti della famiglia.

Quali sono esattamente i benefici della terapia familiare e perché viene consigliata in determinati casi? L’obiettivo del terapeuta è proprio quello di dare ai membri della famiglia gli strumenti giusti con cui migliorare la comunicazione in famiglia, cercando di instaurare quanto più possibile un legame sano ed efficace.

Ecco, quindi, cosa sapere riguardo la terapia familiare!

Terapia familiare, quando iniziare e perché torna utile: i benefici

Avrai sicuramente sentito parlare di terapia individuale o di coppia, quest’ultima è l’ideale per chi desidera superare una crisi con il partner e cercare di recuperare quell’intesa che è stata un po’ lasciata indietro.

La terapia familiare, invece, è diversa da quella di coppia perché prevede il coinvolgimento di tutti, o comunque in parte, i componenti della famiglia.

Uno dei benefici da non sottovalutare è proprio il miglioramento della comunicazione. Se i membri della famiglia imparano a interagire tra loro, cosa non sempre semplice e naturale, il rapporto non potrà che migliorare e rafforzarsi giorno dopo giorno. La mancanza di comunicazione o un modo di comunicare errato non portano sicuramente dei vantaggi per il rapporto familiare.

Con la figura del professionista sarà possibile iniziare anche a identificare e modificare degli schemi di comportamento che risultano essere all’interno del nucleo familiare decisamente disfunzionali.

Se il nervosismo e lo stress sono quasi all’ordine del giorno, con lo psicoterapeuta sarà possibile imparare a gestire le emozioni e soprattutto avere un supporto emotivo qualora ce ne dovesse essere bisogno. Le situazioni difficili in famiglia non svaniscono da un giorno all’altro, avere una figura a cui potersi rivolgere nel momento del bisogno è sicuramente un grande vantaggio.

Lo psicologo sarà in grado di educare i membri della famiglia e di far creare un ambiente quanto più collaborativo possibile e soprattutto sicuro per tutti i componenti.

Può tornare molto utile per poter superare delle separazioni, dei lutti o delle gravi malattie. Ma non solo: anche nelle piccole cose la terapia può aiutare a rendere una famiglia più unita, forte e soprattutto migliore, andando ad intensificare il rispetto e l’empatia all’interno di un nucleo familiare che sembra stia cadendo sempre più a pezzi.

Se pensi di aver bisogno di uno psicoterapeuta, non ti resta che trovare una figura professionale di fiducia e iniziare questo percorso intenso, impegnativo ma ricco di benefici.