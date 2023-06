Tendenze vestiti: quali ci accompagneranno nell’estate 2023

I vestiti sono di certo tra i capi d’abbigliamento che indossiamo più volentieri con l’aprirsi della bella stagione: di seguito i modelli in voga pensati per l’estate imminente.

Se fossimo chiamati ad individuare un cosiddetto “capo salvagente” all’interno del guardaroba estivo questo sarebbe sicuramente totalmente incarnato da un vestito. Magari uno di quelli lunghi, morbidi e scivolati. Femminili e senza tempo, i vestiti sono il compromesso ideale per far fronte con estrema nonchalance alle alte temperature e vantare al contempo una mise curata nonché vagamente sofisticata: questi non necessitano di grandi sforzi di immaginazione nell’abbinare una tonalità all’altra, volumi diversi, vestibilità e lunghezze diverse ma permettono piuttosto di coprire chi li indossi di istantanea eleganza in un solo rapidissimo gesto. Insomma, potrebbe davvero essere meglio di così?

La storia è sempre la medesima, ed anche la più antica: abiti e abitini ci introducono alla bella stagione a partire dalle prime, timide apparizioni di giornate assolate e rimangono con noi sino a settembre inoltrato, meteo permettendo. Sarà per il loro innegabile trasudare naturale raffinatezza, sarà per la loro versatilità oppure ancora per il perfetto mix di entrambi. Fatto sta che ciò costituisce ogni anno praticamente una tradizione, e che anche questa estate troviamo i vestiti tra i veri must su cui puntare tra le tendenze moda più forti.

Quali modelli di vestiti avere ad ogni costo in vista dell’estate 2023

Parliamo di uno schema ripetuto, questo è certo, ma le novità ci sono e paiono essere particolarmente degne di nota. I vestiti dell’estate 2023 si arricchiscono di nuovi dettagli, acquisiscono nuove linee e si tingono di nuovi colori: lo testimonia l’avvento dell’estetica lazycore e la sua prevedibile influenza sulla vestibilità dei vestiti attualmente in circolazione, esattamente come il far capolino di deliziosi abiti dalle tonalità pastello nel panorama fashion odierno.

Sì, ora che abbiamo stuzzicato per bene la tua attenzione possiamo iniziare con il passare in rassegna i modelli più popolari di questa stagione. Pronta a fare loro spazio nell’armadio? Noi diciamo che te ne servirà parecchio.

Vestiti lunghi e corti in fantasia floreale: i preferiti degli animi romantici e sognatori

Pare che seguiteremo ad indossare la primavera ancora per un bel po’, vista la grande passione per il romantico pattern floreale che continuerà a pervadere la moda. Non c’è brand, low cost oppure luxury che sia, che non proponga o non abbia proposto almeno un abito ornato di piccoli o grandi fiori nella propria collezione pensata per l’estate 2023: in versione maxi dress oppure mini, questo è sicuramente il capo a cui al momento non dovremmo rinunciare per niente al mondo.

Anche i vestiti subiscono l’influenza della tendenza sunset

Il tramonto addosso? Si può. Impossibile non averlo notato: le vetrine hanno preso ad accendersi grazie alle nuances di vestiti che rispecchiano ed esplorano per filo e per segno la palette colori tipica del cielo estivo al calar del sole, fatta di sfumature mozzafiato che vanno dal rosa al rosso corallo, dall’arancione al giallo a tingere gli abiti in magnetiche gradazioni oppure declinati in monocolore.

Slip dress: impossibile non averne almeno uno

Freschi ed iperfemminili, abbiamo visto gli slip dress adattarsi all’estetica lazycore assumendo linee ancor più scivolate e guadagnando, così, in termini di portabilità se si pensa alle alte temperature. Arricchiti di rouches, pizzi, minuti fiocchetti oppure semplici e lineari questi si presentano in tessuti leggeri quali il raso o la seta, e si adagiano alla silhouette dando vita a sensuali drappeggi sia in versione vestiti corti che in versione lunghissima.

Abiti color pastello

Necessità di un’istantanea dose di buonumore? Saranno i vestiti sorbetto a fornirla. I colori moda dell’estate 2023 mostrano sì audacia ed allegria, ma decidono di farlo in chiave soft. Ecco perché saranno da prediligere abiti dalle delicate tonalità pastello, scelti nelle lunghezze più disparate come anche negli stili.

Volant all-over: sì, anche sui vestiti

Mai come quest’anno abbiamo visto i vestiti arricchirsi di volumi, applicazioni tridimensionali e drappeggi: motivo per il quale risulta impossibile non chiudere questa piccola selezione fashion menzionando abiti di questo tipo che, leggeri e comodi, vedono impreziosire i loro tessuti di dettagli e guadagnare in termini di freschezza grazie alle linee xxl.