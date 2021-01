Felpe donna per l'inverno 2021: i modelli di tendenza

Che le felpe siano diventate un must del nostro outfit in smartworking è ormai assodato! Da indossare con un paio di jeans e – perché no – anche con gonne e pantaloni più eleganti, la felpa si è guadagnata a buon diritto un posto tra le maggiori tendenze della stagione invernale 2021. Insomma, pare che quest’anno sia di moda essere naturali, con tanto di occhiaie (c’è chi persino se le disegna) e felpa da sfoggiare fuori e dentro casa. Andiamo a scoprire, dunque, quali sono i modelli di tendenza!

Felpe Nike: perfette per le sportive!

Per le più sportive, sfogliando il catalogo delle felpe donna Nike, non c’è che l’imbarazzo della scelta: con o senza cappuccio, leggera o pesante, dai colori neutri ai colori più accesi. Tra le nostre preferite c’è la felpa con cappuccio Nike Sportswear Tech Fleece, realizzata in tessuto double-face a maglie distanziate, per rimanere al caldo senza apparire trasandate.

Foto Nike

Tra le felpe donne Nike che hanno catalizzato il nostro sguardo, c’è anche Nike Air (splendida in versione rosa salmone!), con tessuto fleece semi spazzolato, confortevole per tutti i giorni e perfetta da abbinare a jeans o gonne a vita alta.

Foto Nike

Felpe senza cappuccio: ecco le nostre mnml preferite!

Se il vostro timore è che la felpa possa ingoffarvi, allora optate per un capo minimal e, ancora meglio, senza cappuccio. Tra le nostre felpe donna minimal preferite c’è quella di Bershka, disponibile in diversi colori e fantasie, per non parlare del suo costo super accessibile (su Zalando, a soli 9 euro).

Foto Zalando

Altrimenti, c’è la Nike Sportswear, rivisitazione di una silhouette classica con tanto di maglia a girocollo e righe verticali davanti e dietro, per uno stile moderno e un design che valorizza la figura.

Foto Nike

Felpe donna 2021: il rosa è di tendenza!

Anche quest’anno non possono mancare dei capi rosa nel nostro guardaroba: Bubblegum è la tonalità brillante di rosa che sarà di tendenza nel 2021. Dopo aver avvistato il rosa brillante nelle più disparate categorie dalle borse ai maglioni, ecco le felpe rosa di tendenza per un look invernale sgargiante! Per le amanti delle felpe over size, c’è quella di Adidas, in sconto su Zalando!

Foto Zalando

Se i colori accesi non vi donano, allora optate per una tonalità leggermente più tenue di rosa, come la felpa donna Levi’s, semplice, confortevole e adatta a qualsiasi tipo di outfit.

Foto Levi’s

Felpe tumblr: le più originali!

“Tutto quello di cui ho bisogno è un mascara e un po’ di caffeina“: se anche voi abbracciate questa filosofia di vita, non potete che sfoggiare questa felpa donna ironica e originale.

Foto Pinterest

Per le più golose, c’è la felpa “Fries before guys“, che gioca non solo sulle assonanze, ma soprattutto sulle sue linee semplice e confortevoli, ideali da abbinare a un paio di jeans, con tanto di sneaker e pochette, per un look casual e chic allo stesso tempo.