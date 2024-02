5 giacche che andranno di moda questa primavera, il tuo look primaverile sarà incredibile

5 giacche di tendenza che amerai questa primavera, scegli tra i modelli più in voga per creare il tuo look primaverile al passo con la moda!

Il capospalla protagonista della primavera 2024 si fa più versatile e colorato. Nuance accese come il verde e il rosso saranno protagonisti della bella stagione, non mancheranno però il total black e il classico trench color cammello da sfoggiare sopra i migliori look primaverili. I modelli son interessanti e versatili, troverai sicuramente la giacca che più si avvicina al tuo stile.

Le giacche più belle che indosserai in primavera

L’eleganza e la comodità vanno di pari passo, per questa primavera potrai sbizzarrirti con gli abbinamenti e creare il tuo stile con le giacche di tendenza. Ecco quali sono i modelli più in voga secondo le passerelle delle Fashion Week e gli street style!

Cargo, la giacca più in voga

Casual ma sofisticata, la giacca cargo è la protagonista della primavera 2024 e potrai indossarla su ogni tipo di outfit, dal più casual al più elegante. Se fino a qualche tempo fa il cargo era ritenuto casual e sportivo, per questa primavera la giacca si declina in modelli differenti.

Protagonista assoluta delle passerelle, è un capo d’abbigliamento must di stagione di cui ti innamorerai assolutamente! Il modello cargo, inoltre, è anche tra le tendenze dei pantaloni della primavera estate, per un perfetto stile sporty chic non puoi assolutamente farti scappare questa tendenza!

Trench in pelle color cammello

Il trench è un evergreen della primavera, lo abbiamo visto nella versione classica color cammello e declinato in mille nuances differenti. Per la primavera, però, le tendenze sembrano essere certe di una cosa: il trench sarà sempre color cammello, ma in pelle. L’effetto pelle inoltre ha conquistato anche le gonne di tendenza della primavera estate, quindi è un modello a cui non potrai rinunciare!

Il ritorno del bomber

Sempre in stile sporty chic, il bomber è un capospalla di tendenza che vedremo spesso in giro per le città. Indossato di giorno su gonne, top, abiti o pantaloni e felpe, è un capo d’abbigliamento che si sposa bene su qualsiasi tipo di look primaverile e giovanile!

Over ma elegante

La giacca over torna nuovamente tra le tendenze primaverili, per chi non ama vestire skinny questa giacca è sicuramente il capospalla migliore. Si indossa anche come mini dress per le occasioni più importanti, con un tacco a spillo otterrai un look da favola. Indossala per andare in ufficio o semplicemente per un look casual da giorno da rendere trés chic!

Un classico intramontabile, il chiodo nero

Il chiodo è il classico intramontabile che piace (quasi) a tutte. La versione total black resta senza ombra di dubbio la più amata, lo indossi di giorno o di sera con jeans, camicie o top cropped. Se la temperatura è ancora troppo bassa, il chiodo indossato con un dolcevita sarà incredibilmente alla moda. Sfoggialo con i tuoi anfibi preferiti della primavera e otterrai un look di carattere e deciso! Per far risaltare ancora di più il chiodo, opta per i modelli più larghi con dettagli ben in mostra.