Chiara Ferragni rilancia le cavigliere di plastica anni Novanta

Chiara Ferragni si riconferma regina indiscussa delle tendenze moda, colei che rende super cool tutto quello che indossa, influenzando il grande pubblico e creando nuovi bisogni e trend stagionali, un po’ come Re Mida che era capace di trasformare qualsiasi cosa in oro.

Ebbene, complici anche queste giornate di caldo e di sole che il mese di maggio ci sta regalando, l’imprenditrice digitale ne ha approfittato per rilanciare un trend, super in voga nei ruggenti anni Novanta, di cosa stiamo parlando? Delle cavigliere di plastica ovviamente.

Foto Instragram / Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha optato per un modello davvero anni Novanta: una cavigliera di plastica piena di cuoricini colorati che passano in rassegna tutte le tonalità pastello che possiate immaginare. Un accessorio che tutte le ragazzine cresciute nei mitici Nineties ricorderanno sicuramente (magari anche con una lacrimuccia di nostalgia).

Foto Instagram / Chiara Ferragni

Chiara Ferragni quindi è riuscita ancora una volta a lanciare, anzi, rilanciare un accessorio che sarà super di tendenza per questa primavera estate 2021. Il modello scelto da Chiara è del brand Summer Mode ed è decisamente economico e accessibile: sul sito ufficiale del brand infatti questa deliziosa cavigliera piena di cuoricini colorati viene venduta a soli 20 euro.

Se anche voi quindi avete deciso di farvi prendere dalla cavigliera mania, anche in vista dell’estate, questo è il momento giusto per farne scorta. Potreste abbinarla, proprio come Chiara, a un look più sportivo, magari indossandola insieme alla tuta o a un paio di shorts, e ovviamente, all’immancabile combo di jeans e t-shirt bianca. Insomma, si tratta di un accessorio estremamente versatile.

Chiara Ferragni ama gli accessori anni Novanata

Questa però non è decisamente la prima volta che Chiara Ferragni rilancia delle tendenza che erano tanto in voga negli anni Novanta. Solo qualche tempo fa infatti l’imprenditrice digitale aveva fatto impazzire il web e tutti i suoi follower sfoggiando dei meravigliosi mollettoni per capelli (ebbene sì, ancora una volta in plastica) decisamente nostalgici ma tanto tanto cool.