Il C-Cut è (già) il taglio scalato più in tra le tendenze capelli 2023

Il 2023 è appena iniziato, eppure le tendenze capelli da non perdere assolutamente risultano già ben nitidamente definite: tra arditezze quali estremi pixie cut e mullet dalle piene “rock vibes” a capitanare i tagli corti più in voga al momento e l’amore sempreverde per il carré, a spiccare è -ancora una volta- una vecchia fiamma. E che vecchia fiamma: ricordate il gettonatissimo “The Rachel“, ossia l’iconico ed invidiatissimo hairlook di Rachel Green in Friends? Sembrerebbe che sia proprio la chioma sfoggiata da Jennifer Aniston negli anni ’90 ad aver ispirato il più attuale C-Cut, un hairstyle medio-lungo e fortemente scalato concepito per regalare insperato volume ai capelli.

Perché il C-Cut è il taglio scalato più apprezzato del momento, e a chi sta bene

Foto Instagram @jennifer.aniston.fan

Il solito, già visto, taglio sfilato? Non esattamente: il cosiddetto C-Cut incornicia i lineamenti accarezzandoli morbidamente grazie alle strategiche scalature posizionate e calibrate su più livelli, sino a disegnare attorno al volto numerose “C”, appunto. Queste, infatti, sono distribuite su tre differenti punti, e cioè all’altezza delle tempie, del mento e successivamente della clavicola per restituire il più possibile un’idea di movimento e dinamismo senza necessariamente ricorrere a pieghe strutturate ed artificiose. Una strategia infallibile, quindi, per vantare capelli voluminosi senza piastra.

Il vero punto di forza del look è però da ricercarsi nella sua indiscussa versatilità: una volta studiati a fondo i lineamenti di chi si accinge ad indossarlo, infatti, i layer vengono adattati totalmente ad essi. Il dettaglio su cui giocare è sicuramente la frangia a tendina, un’altra presenza apprezzatissima tra le tendenze capelli attualmente vigenti, in grado di armonizzare maggiormente determinate tipologie di viso. A chi possieda una mandibola particolarmente pronunciata o un volto squadrato, ad esempio, la C Shape permetterà di ammorbidire i tratti mentre vista su di un viso tondo questa ne snellirà l’apparenza.