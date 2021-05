Il biondo è uno dei colori più amati della bella stagione. Le sue sfumature ricordano le belle giornate di sole, motivo per cui sono tante le persone che decidono di passare da un castano chiaro ad un biondo a tutti gli effetti. Gli hairstylist ci suggeriscono diverse sfumature di biondo per la primavera estate 2021, dai toni più caldi alle sfumature più fredde. Una tendenza del momento è il contouring, ovvero la tecnica che permette di creare dei punti luci per definire e rimodellare i tratti del viso. Scopriamo di più sulle tendenze capelli biondi della primavera estate!

Le tonalità di biondo di tendenza

Le tendenze parlano chiaro: il biondo per la primavera estate si presenta in tante sfumature, dalla più soft alla più eccentrica. Uno dei colori più richiesti nei saloni è il biondo miele, una nuance calda e facile da portare. Anche il biondo vaniglia torna di tendenza, e per chi volesse osare un po’ di più con il colore potrebbe optare per un bellissimo rose bionde.

Biondo miele

Il biondo miele ha dei riflessi caldi dorati ed è una delle tonalità più richieste nei saloni in vista dell’estate. Valorizza i tratti del viso e sta bene a tutte, ma è fondamentale partire da un base già chiara per ottenere un biondo dorato naturale e omogeneo.

Foto unsplash | behrouz sasani

Foto unsplash | Maria Lysenko

Biondo vaniglia

Un biondo più freddo rispetto al biondo miele, il vaniglia conquista nuovamente le tendenze della primavera estate. Una nuance molto amata e richiesta da donne di tutte le età, sta bene specialmente a chi parte da una base biondo scuro. È fresco e vivace, perfetto per le giornate calde.

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Rose blonde

Un biondo chiaro con sfumature di rosa, il rose Blonde è un colore primaverile, delicato e molto sensuale. Potreste prendere ispirazione da Valentina Ferragni e copiare il suo look: il rose Blonde sta bene sui capelli lunghi e corti, su pieghe lisce o mosse. Insomma, potrete davvero sbizzarrirvi con questo colore di capelli!

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

In alternativa al rose blonde omogeneo, potreste optare per una sfumatura di biondo accompagnata a delle punte tendenti al rosa.

Foto Unsplash | Valerie Elash

Tendenze capelli biondi sfumati

Le tanto amate sfumature non passano mai di moda. Il Balayage torna in voga anche per quest’estate, specialmente in nuance calde e vivaci. Il Golden Balayage è un look da copiare per essere alla moda, altrimenti optate per un semplice contouring e il look sarà comunque incredibile.

Golden Balayage

Una base calda e lunghezze sfumate, il Golden Balayage è una tecnica di colore amata da ragazze e donne di tutte le età. Sui capelli lunghi, ovviamente, ha tutto un altro effetto rispetto ai capelli corti, ma il balayage è una tecnica di colore che si sposa perfettamente anche su un long bob.

Foto Pexels | Ali Pazani

Contouring capelli biondi

Il contouring sui capelli biondi è una tecnica utilizzata dai professionisti per valorizzare i tratti del viso e ottenere dei punti luce sulle ciocche di capelli che scendono lungo il viso.