I tagli di capelli a caschetto sono davvero alla moda e supertrendy: come certamente saprete, il look spettinato è senza dubbio uno dei look più easy e al tempo stesso chic della stagione. Se siete ancora alla ricerca del taglio più adatto a voi, allora perché non prendere in considerazione l’ipotesi di provare a sperimentare un bel caschetto? Come di certo saprete, il caschetto è uno dei tagli corti più gettonati da sempre; ma quale look scegliere per non sbagliare? Per prima cosa ricordate che con questo taglio potrete giocare con le lunghezze, perciò non sarete costrette necessariamente a tagliare i vostri capelli super-corti. Non vi resta che scoprire quale sia il taglio di capelli a caschetto adatto a voi, quindi corto, medio o lungo!

Taglio di capelli a caschetto lungo e medio

Il caschetto lungo è uno di quei tagli di capelli adatto a chi non vorrebbe osare con un taglio troppo corto ma desidera un look innovativo. Perfetto da sfoggiare liscio o ondulato, con sfumature sulle punte o dal colore scuro e intenso. Uno degli haircut più di moda da diversi anni è il long bob, un taglio asimmetrico adatto anche a chi vanta una chioma riccia. Il caschetto lungo può essere un buon rimedio per dare volume alla chioma, quindi è consigliato a chi ha i capelli fini e sottili.

Caschetto: il taglio corto

I tagli di capelli per questo 2021 vedono la conferma di un must sempre molto amato dalle donne: il taglio a caschetto corto. Si tratta di un’acconciatura che è sempre molto alla moda e che le donne scelgono sia per praticità ma anche per essere glamour. Nonostante ciò, attenzione perché questo non è un taglio per nulla facile da portare. Infatti, necessita di una messa in piega per poterli dare un senso, anche se dobbiamo ammettere che l’effetto spettinato sta spopolando sempre di più.

Il caschetto con la frangia

Il caschetto corto o lungo che sia si sposa perfettamente anche con la frangia. Attenzione a scegliere il tipo di frangia da sfoggiare in base alla vostra forma del viso, quindi lasciatevi consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia. Un leggero ciuffo laterale rimane sicuramente il più richiesto nei saloni, perché dona un look ribelle ma allo stesso tempo sensuale ed elegante. Anche la frangia para può essere una buona alternativa, ricorda molto lo stile di tantissime star.

A chi sta bene il caschetto?

Fondamentalmente il taglio a caschetto sta bene a chiunque, l’importante è valutare bene la lunghezza e il volume dell’haircut. Sicuramente è uno di quei tagli che tende ad allungare la forma del viso, quindi perfetto per chi ha un viso tondo. Per snellire ancora di più potreste optare per un taglio con degli angoli che vanno ad incorniciare il viso. Il vostro hairstyler vi suggerirà il taglio per viso tondo adatto a voi!

Questo tipo di acconciatura è consigliata anche in caso di zigomi alti, fronte ampia e parte bassa più assottigliata, quindi su un viso a cuore. Pratico ed elegante, siamo certe che vi conquisterà sin dal primo istante!