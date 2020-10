“Quando indossiamo un abito raccontiamo qualcosa di noi“. Ad affermarlo è la splendida Levante che, in un post su Instagram, sfoggia un look autunnale, ricco di toni caldi e sensuali. Minigonna in latex e calze a rete per una visione audace e seducente, addolcita dal maglioncino color malva e da un lunghissimo e avvolgente cappotto color zucca. E, infine, il tocco di stile: un cappello bucket d’altri tempi.

Un’immagine che rievoca il foliage autunnale e il profumo di sottobosco, ma con quel tocco di audacia che Levante trasmette ogni volta con la sua presenza carismatica.

Il messaggio di Levante

Ma, oltre alla profumata visione autunnale, Levante lancia un messaggio, un invito a osare e a esprimere quello che siamo. Il nostro modo di vestire, infatti, è uno dei tanti che abbiamo a disposizione per comunicare al mondo chi siamo. Perché, come scrive la nostra Levante, “ogni giorno ci esprimiamo pur rimanendo in silenzio attraverso piccoli gesti, sguardi e scelte puramente estetiche“.

Anche un abito può raccontare qualcosa di noi

Attraverso un abito possiamo raccontare qualcosa di noi. E ogni giorno possiamo raccontare qualcosa di diverso: sfaccettature infinite della nostra personalità, del nostro modo di essere. “Quando indossiamo un abito stiamo raccontando qualcosa di noi, forse sussurrando, forse gridando…“, scrive Levante, sottolineando che “i modi sono nostri e nostro sarà anche il messaggio“.

La bellezza di mostrarci per quello che siamo

Sappiamo bene che l’abbigliamento non è il solo linguaggio in grado di veicolare un forte messaggio identitario, ma è sicuramente uno strumento importante nelle nostre mani. Quello di Levante è in invito a non omologarsi, a tirare fuori la nostra personalità, a mescolare le diverse sfaccettature che ci compongono, ad abbinare un audace minigonna in latex a un maglioncino dai colori pastello, per sentirci libere, coraggiose e semplicemente noi stesse.