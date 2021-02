La nuova tendenza per le unghie ricorda i maglioni invernali

Le tendenze quando si parla di manicure e unghie sono sempre più sorprendenti. La nail art, infatti, è profondamente cambiata nel tempo, seguendo i gusti e le esigenze delle amanti delle unghie super lunghe, a punta o con disegni e decorazioni.

Park Eunkyung, manicurista molto conosciuta come Unistella su Instagram, è sempre una fonte inesauribile di ispirazione quando si parla di unghie e nail art.

Una delle sue ultime creazioni, ispirata all’inverno e alle trame dei maglioni, ha fatto letteralmente impazzire i suoi oltre 600mila follower su Instagram.

La nail artist spiega come ha realizzato le unghie “effetto maglione”

La nail artist ha infatti postato una foto super cool con delle unghie che imitano l’aspetto di un maglione a maglia grossa. Le fan dell’artista sudcoreana sono impazzite per queste unghie e lei ha voluto condividere con il magazine Allure alcuni tips per realizzarle.

Eunkyung ha infatti spiegato che: “Le unghie effetto lavorato a maglia sono bellissime, ma si distruggono facilmente. Quindi, attenzione, perché se vi lavate spesso le mani non fanno per voi”. Questo look per le unghie, ha spiegato la nail artist, è stato realizzato sovrapponendo strati di gel intrecciati tra loro per riproporre “il calore dell’abbigliamento a maglia”.

Il post, oltre a tantissimi like, ha ricevuto moltissimi commenti. Se qualcuno non ha particolarmente apprezzato le sue unghie “effetto maglioncino”, sono tantissimi invece gli altri che hanno adorato l’effetto sulle unghie della nail artist. “Wow”, “OMG” e “Le amo!!” sono solo alcuni dei commenti lasciati dai suoi follower sotto il post sul suo profilo IG.

Unistella è una vera e propria fonte d’ispirazione

Park Eunkyung è una vera e propria artista in fatto di nail art. Le sue creazioni sono davvero incredibili: dalle creazioni con perle ispirate a Chanel ai fiori, molto primaverili, dalla nail art con loghi Nike a quelle più semplici con scacchi e decorazioni animalier, la nailr artist stupisce ogni giorno con le sue creazioni ed è un’imperdibile fonte di ispirazione.

