Per combattere le corte giornate uggiose che sempre più spesso vediamo arrivare non c’è niente di meglio che scegliere un make up invernale spumeggiante e tremendamente pop.

La tendenza è una delle più originali e sta spopolando tra le vip di tutto il mondo. Semplice ma d’effetto, questo trucco prevede l’applicazione di una matita colorata nella rima interna dell’occhio, per dare enfasi allo sguardo e renderlo più acceso. Meglio ancora se abbinato a un ombretto coloratissimo nell’angolo interno.

È finita l’era del punto luce delicato, ora si punta a colori vividi e fluo: giallo, azzurro e rosa shocking su tutti! La matita sarà ultra pop e dovrà contrastare il colore della vostra iride, così come l’ombretto che non dovrà necessariamente essere abbinato. L’obiettivo è un make up travolgente che illumini lo sguardo rendendolo unico e originale.

Ci si può davvero sbizzarrire con questa tendenza trucco, mescolando un classico smokey eyes scuro a una matita bianca brillante, oppure osare con accostamenti di colore imprevedibili ed eccessivi.

Chi ama essere glamour ma con eleganza sceglierà tonalità più tenui per la rima interna dell’occhio, come il blu o il viola, per donare luminosità rimanendo però su un trucco per tutti i giorni. Chi, al contrario, desidera sperimentare qualcosa di più aggressivo, magari un make up per le serate di festa, potrà optare per una matita gialla o bianca e un ombretto blu elettrico per l’angolo interno dell’occhio.

Insomma, la parola d’ordine è solo una: fantasia. Divertitevi a dare sfogo alla vostra creatività e a farvi trasportare dal mood pop così tanto anni ’80!