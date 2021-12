Questo Natale l'intimo celebra la femminilitÃ , e ci regala questi modelli

È arrivato il momento di pensare alle cose importanti, ragazze: che intimo indossare per le festività natalizie? Questo è il Natale della ripresa, anche se continuano le restrizioni e la “normalità” è ancora ben lontana…ma vogliamo paragonarlo con quello dello scorso anno? Ora feste e pranzi con i parenti sono possibili e quindi torna la voglia di fare shopping e comprare le cose più belle da indossare.

La lingerie è sicuramente una di queste e non vediamo l’ora di tornare a sceglierla il più sexy possibile, per festeggiare a dovere questo Natale e l’arrivo dell’anno nuovo. Come sempre ci sono un’infinità di modelli e tessuti tra cui scegliere, ma solo una cosa è fondamentale in questa fine 2021: il pizzo.

Pizzo mania: quel vedo-non-vedo che ci fa impazzire

La cosa più importante che abbiamo capito grazie alla pandemia è che vogliamo stare bene prima di tutto con noi stesse. Che gli altri ci ammirino è sì bello, ma non così fondamentale. Anche nella scelta dell’intimo punteremo allora su qualcosa che ci faccia stare bene, che ci faccia sentire bombe sexy, sicure e consapevoli della nostra sensualità e forza.

Per racchiudere tutto ciò bastano pochi centimetri di stoffa, o meglio di pizzo. Nero, rosso, maculato, in seta o cotone, eccessivi o tradizionali, i completi intimi del Natale 2021 vogliono tanto tanto pizzo.

Elisabetta Canalis e Paola Turani scelgono Intimissimi

La prima scelta di molte donne, tra cui l’influencer e neo mamma Paola Turani e la fisicatissima Elisabetta Canalis, Intimissimi è sempre una certezza.

Sia che si parli di un reggiseno a balconcino che di un triangolo – ma non dimentichiamoci dei body! – il pizzo è il vero protagonista della collezione F/W 2021 di Intimissimi, che a noi fa davvero impazzire.

Scegli Yamamay per feste davvero hot

Yamamay è la firma perfetta per chi vuole osare durante queste feste natalizie. L’incontro di tessuti e forme, colori e ricami, è ciò che rende indimenticabile la collezione di Natale.

Rispolveriamo la sensualità di qualche decennio fa con questo completo intimo e reggicalze…so sexy! Sarete angioletti che nascondono un segreto super hot.

Sexy e comfy in un completo solo? È possibile con Lovable!

Come sempre Lovable arriva in soccorso di chi cerca la comodità ma non vuole rinunciare a sentirsi sensuale come una gatta. Balconcino e slip coordinato, tutto rigorosamente in pizzo, rosso come l’amore che è il marchio di fabbrica di Loveble: cosa vogliamo di più da un completo intimo?