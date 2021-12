Nicole Kidman si conferma regina di stile con l’acconciatura romantica che detta la tendenza capelli per le feste 2021! La star si presenta sul red carpet con un semiraccolto ultra chic, impreziosito da un dettaglio d’altri tempi che non vediamo l’ora di vedere sulla nostra testa. Un tocco glam davvero coi fiocchi…

Il semiraccolto con fiocco di Nicole Kidman è l’acconciatura per le feste

Romantica e ineguagliabile, la meravigliosa Nicole Kidman fa esplodere sul red carpet la tendenza capelli delle feste 2021: un’acconciatura coi fiocchi che è davvero impossibile non amare!

La regina di Hollywood si mostra ai fotografi con un look morbido e fresco in occasione della première del film Being the Ricardos, ed è una vera visione divina…

Gli hairstylist dell’attrice hanno scelto per lei un delicatissimo semiraccolto che dona un tocco ultra chic al suo capello biondo, ma non è tutto. L’acconciatura è incorniciata da un maxi fiocco nero di velluto che richiama i tempi passati e ci fa sognare con il suo accento fiabesco. Un accessorio che torna prepotentemente alla ribalta per le feste, ideale per un mood romantico e sensuale a Natale!

L’effetto contrasto tra la chioma platino e il total black del fiocco rendono il look ancora più d’impatto, esaltando il movimento dei capelli lunghi e dolcemente ondulati sulle spalle. Ed è già la nostra idea perfetta per la testa…