Nicole Kidman cambia look. La star ha ufficialmente detto addio a quella cascata di lunghi capelli biondi che negli ultimi anni ha sfoggiato sui red carpert internazionali più ambiti.

I capei d’oro a l’aura sparsi, che con le loro sfumature angeliche avevano fatto innamorare il Petrarca, per la star di Hollywood sono ormai diventati out. L’attrice 53enne, che da sempre è icona in fatto di stile e di eleganza, in occasione del ritorno sul set ha deciso di uscire dalla sua comfort zone in fatto di hairstyle e di dare un cambio netto al colore di capelli.

Lo scatto del nuovo look pubblicato su Instagram

A mostrare il nuovo look è stata proprio la stessa Kidman con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Trentuno giorni a Undoing”, si legge nella didascalia dello scatto.

A ottobre, infatti, andrà in onda su HBO una miniserie che la vede protagonista. Si intitola The Undoing e nel cast, insieme alla Kidman, sarà presente anche Hugh Grant.

L’attrice australiana questa volta vestirà i panni di Grace Fraser, donna irreprensibile che conduce una vita apparentemente perfetta, ma che si troverà presto costretta a fare i conti con una serie di situazioni e vicissitudini che la costringeranno a reinventarsi completamente.

Ritorno al look degli anni novanta

Uno stravolgimento nel look che in realtà per l’attrice è un ritorno al passato. Non tutti sanno forse che il colore naturale della Kidman non è il biondo glaciale con cui da anni siamo abituati a vederla.

Nonostante questo colore sembri assolutamente naturale infatti, agli esordi della sua carriera Nicole Kidman sfoggiava un look naturale e completamente diverso: capelli rossi e riccissimi.

Fan impazziti per il cambio look

Gli stessi capelli rossi e ricci che sfoggiavano Shannon Christie, protagonista di Cuori Ribelli e Satine, la ballerina del Moulin Rouge. Ai fan della Kidman il ritorno al rosso delle origini è piaciuto moltissimo: i commenti sotto la foto pubblicata su Instagram infatti mostrano come la curiosità del pubblico sia stata attirata soprattutto dal cambio di look dell’attrice prima ancora che dalla non soltanto per la serie tv in uscita.

