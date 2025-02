La tecnica giapponese di 5 minuti che riduce ansia e stress all’istante

Viviamo in un mondo frenetico, per cui non è raro sentirsi stressati o ansiosi. Imparare a gestire ansia e stress, quindi, è di fondamentale importanza per il nostro benessere. Fortunatamente, però, ci sono alcune tecniche che possono essere di aiuto. Una in particolare proviene dal Giappone ed è considerata una delle più potenti.

Nello specifico, si tratta del cosiddetto Bagno di Foresta, una tecnica che consente di riconnettersi con la natura così da poter riequilibrare il benessere psicofisico. Scopriamo di più sulla tecnica giapponese di 5 minuti che riduce ansia e stress all’istante.

Cos’è Shinrin-Yoku? Il significato della tecnica giapponese che combatte ansia e stress

Il termine Shinrin-Yoku è nato, negli anni Ottanta, in Giappone. Come detto, viene tradotto con “Bagno di Foresta”, oppure “Immersione nei Boschi”. Del resto, sono diversi gli studi scientifici che dimostrano come immergersi nella natura, in un ambiente tranquillo, abbia degli effetti eccellenti sulla salute mentale. Questo diminuisce, ovviamente, i livelli di stress migliorando la concentrazione, la qualità del sonno e la creatività.

La natura, quindi, non è semplicemente un luogo da visitare, ma rappresenta un elemento di fondamentale importanza per il nostro benessere. Come? Bastano pochi minuti tra gli alberi per poter sperimentare, davvero, gli effetti positivi di questa potente tecnica. Il Shinrin-Yoku può essere considerata una sorta di cura naturale, che conviene a tutti integrare nella propria vita quotidiana. Il nostro corpo ha reale bisogno di entrare in contatto con la natura, per poter recuperare le energie e ristabilire l’equilibrio.

Shinrin-Yoku, come ridurre ansia e stress all’istante

Anche chi vive in città può beneficiarne, semplicemente facendo una passeggiata di cinque minuti in un parco. Il ritmo rallentato della passeggiata, infatti, consente di diminuire l’affaticamento mentale e favorire il rilassamento del corpo. Questo migliora il nostro sistema immunitario con un impatto positivo sul benessere generale. Si parla, infatti, di un abbassamento della pressione sanguigna e di una riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Per poter beneficiare di tutto ciò, basta immergersi nel bosco così da riscoprire una sensazione di calma profonda.

In questi momenti, l’attenzione si sposta dalla frenesia della vita quotidiana – fonti di distrazione e ansia – alla calma che ci infonde la natura. Questo diminuisce anche il livello di ansia. Pensiamo, ad esempio, all’aria fresca, ai suoni della natura, l’odore della terra, il canto degli uccelli, il profumo dei fiori, il verde degli alberi e delle piante: tutto questo stimola il nostro cervello a rilassarsi. L’essere umano, del resto, è parte integrante della natura e ha bisogno del contatto con essa. Il consiglio è, quindi, quello di praticare Shinrin-Yoku regolarmente. Scopri anche i posti più belli dove andare in Italia in vacanza in montagna e le destinazioni insolite in Italia per week-end rigeneranti nella natura.