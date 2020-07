I tatuaggi temporanei, chiamati anche tatuaggi finti per i puristi del settore, sono tornati di moda negli ultimi anni. Simili a quelli per bambini, i fake tattoo per adulti sono ormai di tutti i tipi e di tutti i disegni. Sono perfetti per chi non se la sente di impegnarsi ancora con un tatuaggio definitivo e anche per chi vuole mettersi alla prova con un disegno da tenere per sempre. I tattootemporanei hanno moltissimi vantaggi e sono un’idea divertente anche per ragazzi e bambini! Vediamoli insieme.

Continua a leggere

Tatuaggi temporanei 6 mesi: esistono davvero?

Sì, il recente mercato dei tatuaggi temporanei si è esteso al punto che alcuni di essi durano addirittura 6 mesi! I più diffusi, però, durano molto di meno e sono molto versatili.

Continua a leggere

Come fare i tatuaggi temporanei

I tatuaggi temporanei sono molto semplici da fare. Esistono diversi tipi di tattoo temporanei, principalmente due:

Continua a leggere

Leggi anche Tatuaggio sulla spalla: le 10 idee più originali

Tattoo temporanei da applicare con l’acqua

Tattoo temporanei realizzati con l’hennè

Tatuaggi temporanei con pellicola e acqua

I primi funzionano in maniera simile a quelli che usavamo da bambini. Si ritaglia la forma, si applica delicatamente e in maniera uniforme un batuffolo d’acqua o un asciugamano bagnato. Lo si lascia in posa qualche secondo e si solleva la carta. Sotto, il disegno rimarrà ben ancorato alla pelle. Alcuni di questi fake tattoo sono così resistenti da durare anche più di 7-10 giorni e a volte resistono perfino all’acqua! Sono perfetti per chi vuole testare un disegno da tatuarsi in via definitiva e non è ancora convinto. Sono bellissimi anche per l’estate, quando scopriamo il corpo e vogliamo sfoggiare disegni inaspettati sulla pelle.

Tatuaggi temporanei con l’henné

I tatuaggi con l’henné possono essere realizzati a casa, perché esistono diversi kit in commercio. È comunque preferibile, per un disegno più bello, duraturo e performante, affidarsi a un professionista.

Tatuaggi temporanei, dove comprarli

I tatuaggi finti o tattoo temporanei si comprano ovunque. Moltissimi brand di abbigliamento li hanno inseriti nella propria linea, così come brand di design indipendenti. I tatuaggi temporanei su Amazon o su Etsy sono numerosissimi.

Continua a leggere

Continua a leggere

Tatuaggi temporanei, durata

La durata dipende dal tipo di tatuaggio. Quelli con l’henné ossono durare pochi giorni come diverse settimane. I tattoo temporanei 6 mesi sono i più longevi, ma anche i recenti tattoo di pellicola da attivare con la carta riescono a resistere diversi giorni, se curati con attenzione.

Tatuaggi temporanei fai da te

È possibile farsi a casa dei tatuaggi finti con eyeliner o i già citati tattoo con l’henné. Quelli con l’eyeliner non sono molto duraturi, ma sono davvero divertenti da realizzare. Basta disegnare il tatuaggio su un’area pulita e senza peli, ripassare con un eyeliner waterproof e fissare con talco o cipria e crema per le mani. Meglio evitare gli hack che suggeriscono l’uso della lacca per capelli: fissa il disegno, ma non è adatta alla pelle del corpo!

I tatuaggi con l’henné sono molto facili perché esistono in commercio dei kit appositi per realizzare qualsiasi disegno!