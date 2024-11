Sempre più richiesti i tattoo sulle mani, le idee più belle

Quali sono i tatuaggi mano per donna più gettonati dell’ultimo periodo? I tattoo piccoli spesso nascondono un grande significato, motivo per cui vengono scelti per essere posizionati in posti anche abbastanza evidenti, come appunto le mani. Se disegnati tra le dita, invece, potrebbero risultare ben nascosti. Insomma, una zona particolare che però conquista sempre tante persone.

I tatuaggi sulla mani in realtà spesso vengono sconsigliati come migliore zona del corpo da tatuare perché possono sbiadire più facilmente a causa del lavaggio frequente delle mani. Nonostante ciò son tante le persone che decidono di fare un tatuaggio sulle mani se non addirittura su tutte le dita, optando non solo per simboli e piccoli di segni, ma anche per scritte e parole in lingue differenti.

Ecco, quindi, i vari significati e le idee più belle da copiare se hai intenzione di fare un tatuaggio sulla mano!

Tattoo sulle mani, le idee più belle da cui prendere ispirazione

Se cerchi un significato per cui sono nati i tattoo sulle mani sicuramente possiamo fare riferimento alla tradizione hindi: i tatuaggi vengono disegnati sulle mani e sulle dita con un henné naturale rosso il giorno del matrimonio.

Ed è proprio da qui che nasce l’ispirazione del tatuaggio caratterizzato da una freccia, rappresenta proprio la direzione da prendere e la strada da percorrere.

Son tante le persone che decidono di tatuarsi le mani optando proprio per un tattoo di coppia, dando quindi al tatuaggio un significato pieno di amore e romanticismo. La zona in questione non può essere perfetta per chi desidera tatuaggi piccoli e minimal, dai tratti delicati e semplici, motivo per cui è importante rivolgersi ad un professionista in grado di realizzare dei tatuaggi di queste dimensioni.

Tra le idee da copiare non passano inosservati tutti quei piccoli simboli dal significato profondo: fiocco, luna, stella o cuore sono tra i tatuaggi mani da donna più gettonati in assoluto.

Molto gettonati anche i numeri, c’è chi preferisce affidarsi alla sequenza numerica della fortuna, chi al numero angelico e, chi, invece, opta per numeri legati ad un evento personale, come una data di nascita o un anniversario.

Non mancano i fiori sulle dita, dal tratto fine e minimal sono tra i tattoo donna più belli da fare. C’è chi invece preferisce osare e decide di tatuarsi un anello, idea alternativa ai classici gioielli da indossare durante il giorno. Anche le parole brevi, specialmente quelle in inglese, non passano inosservate.