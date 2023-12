Tartine Natalizie, ricetta facilissima per stuzzichini last minute

Vi siete ridotte all’ultimo minuto per il pranzo di Natale e volete un’idea per fare delle tartine natalizie sfiziose? Ecco la ricetta per voi!

Nei giorni di Festa si è prese da mille impegni e non è insolito che ci si possa dimenticare di fare l’antipasto di Natale… Come ricorrere ai ripari? Con questa ricetta delle tartine natalizie più facile e veloce che ci sia! Ecco come fare degli stuzzichini last minute, pronti in tavola anche se c’è poco tempo.

Salvate il menu della festa con questa tartine natalizie pronte in pochi secondi, che potete preparare anche all’ultimo minuto. Solo tre ingredienti e il gioco è fatto! Ecco come procedere.

La ricetta delle tartine natalizie facile e veloce

Potete servire in tavola queste tartine natalizie impiegando solo una manciata di secondi per la preparazione. E vedrete che il sapore eccezionale di tutti gli ingredienti sarà molto gradito dai vostri ospiti.

Per realizzare questo antipastino potete usare anche dei pomodori secchi, al posto dei pomodorini freschi. Il sapore resterà sempre molto gradevole. E se non avete il pesto, pazienza, anche solo burrata e pomodori sono gustosissimi. Ma ora basta perdere tempo, che già ne avete poco, vero? Andiamo a vedere come si preparano le nostre gustose tartine natalizie veloci.

Ingredienti per quattro persone

Una demi baguette (mezza baguette), oppure fette di pane in cassetta

150 gr di burrata fresca

80 gr di pesto di basilico alla genovese (in alternativa potete usare anche del pesto di pistacchio )

) 8 pomodorini

Procedimento

Ed ecco come si preparano le tartine natalizie in pochi minuti. Prima di tutto tagliate la demi baguette in otto fette, eliminando le parti esterne in modo tale da avere delle fette che stiano stabili sul vassoio. Potete evitare il problema usando delle fette di pane in cassetta. Per facilitarvi il lavoro e rendere la preparazione di questa ricetta ancora più veloce vi diamo un suggerimento: disponete le fette sul tavolo di lavoro. Su ciascuna ponete dieci grammi di pesto di basilico, spalmatelo leggermente. Dividete in otto pezzi la burrata e distribuite ogni pezzo sulle tartine natalizie. Infine completate gli stuzzichini con i pomodorini tagliati a spicchi. Per fare prima potete anche semplicemente tagliare a metà i pomodorini e sistemarli con la parte tagliata in basso.

La chef consiglia: potete servire le vostre deliziose tartine natalizie facili e veloci preparate con questa ricetta furba per completare l’offerta di antipasti di Natale stuzzicanti, ma potete servire in tavola questi stuzzichini anche in altre occasioni, come ad esempio un buffet particolare, non solo a Capodanno, ma durante tutto l’anno!