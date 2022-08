Le frasi di auguri per la Prima Comunione più originali da dedicare ai bambini

Le frasi per la Comunione sono un modo semplice e sincero per esser parte di uno dei giorni più importanti nella vita dei bambini. La Prima Comunione, infatti, è tra i sette Sacramenti, uno dei più importanti perché con esso, i più piccoli ricevono per la prima volta il corpo e il sangue di Gesù e possono iniziare a vivere in maniera più profonda il momento dell’Eucarestia.

Per celebrare questo momento così speciale nella loro vita, bisogna scegliere le parole giuste e non sempre è facile trovare delle frasi di auguri per la Prima Comunione che non siano banali e che riescano a trasmettere l’importanza di questo momento solenne.

Scegliete le frasi per la Comunione da utilizzare per accompagnare un regalo: dai classici auguri per la Prima Comunione, ai passi più significativi del Vangelo, alle frasi da dedicare di Madre Teresa o Papa Francesco. Ecco gli auguri per la Prima Comunione più belli da dedicare.

Frasi per la Comunione da dedicare ai bambini e alla loro famiglia

Ecco alcuni auguri per la Prima Comunione che potete trascrivere in un biglietto e dedicare ai bambini in una giornata per loro così importante. Usate queste frasi per la Prima Comunione per fare degli auguri sinceri sia ai più piccoli che ai loro genitori.

In questo Santo Giorno, per la prima volta, accoglierai il Corpo di Cristo . Conservalo nel tuo cuore, noi pregheremo per te affinché ti sia vicino e ti accompagni lungo il tuo cammino.

. Conservalo nel tuo cuore, noi pregheremo per te affinché ti sia vicino e ti accompagni lungo il tuo cammino. Oggi il Signore scenderà ad incontrare il tuo cuore . Che il ricordo della purezza e della gioia della tua Prima Comunione ti sia da guida per tutta la vita.

. Che il ricordo della purezza e della gioia della tua Prima Comunione ti sia da guida per tutta la vita. Oggi riceverai la Santa Eucaristia. Che la Sua benedizione segni l’inizio di una vita di serenità e di amore.

Un augurio senza fine, affinché la gioia di oggi ti accompagni lungo la vita.

di oggi ti accompagni lungo la vita. In questa giornata così importante per te e la tua famiglia, prega Gesù anche per noi.

Oggi il Signore è con te. In questo Santo Giorno, la nostra famiglia condivide la tua gioia.

In questo giorno di gioia e di vicinanza al Signore, intercedi per noi nelle tue preghiere.

Che Gesù ti renda Suo strumento di amore e di pace. Accogli le nostre più sentite felicitazioni ed i nostri più cari auguri.

A te ed ai tuoi genitori, i nostri più sinceri auguri di una vita ricca di amore e di soddisfazioni.

Frasi per la Comunione da accompagnare a un regalo speciale

Se non sapete quali frasi per la Comunione scrivere nel vostro biglietto di auguri, ecco alcune idee da cui trarre ispirazione.

Questi auguri per la Prima Comunione sono l’ideale per accompagnare un piccolo regalo con cui celebrare un passo così significativo. Potete usare queste frasi di auguri anche se non parteciperete alla festa per la Prima Comunione ma desiderate far sapere al bambino e alla sua famiglia che condividete con loro la gioia di questo momento importante.

Al caro/a (…), in ricordo della sua Prima Comunione, con l’esortazione a crescere con la bontà di oggi.

Non potendo essere presenti nel giorno della tua Prima Comunione, accetta questo piccolo dono come segno del nostro affetto, con l’augurio di una vita ricca di amore e serenità.

come segno del nostro affetto, con l’augurio di una vita ricca di amore e serenità. Che questo piccolo dono ti possa ricordare che, nel giorno della tua Prima Comunione, anche noi abbiamo condiviso la tua grande gioia.

Con l’augurio che il tuo futuro sia sempre così radioso e felice, accetta questo presente a ricordo del nostro affetto. Ti siamo sinceramente vicini.

Frasi per la Comunione tratte dal Vangelo e dalla Bibbia

Tra le frasi per la Prima Comunione più belle che potete dedicare, ci sono quelle tratte dal Vangelo. Al posto dei classici auguri per la Prima Comunione scrivete un biglietto speciale prendendo in prestito le parole del Vangelo.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato (Vangelo di Giovanni).

Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Vangelo di Matteo).

Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Is 41, 10).

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi (Is 40, 31).

Frasi per la Comunione: le parole di Madre Teresa

Le frasi di Madre Teresa di Calcutta sono tra le più belle che abbiamo: semplici e chiare, aiutano ognuno di noi a riflettere sulla vita e sulla spiritualità.

Le parole di Madre Teresa possono diventare delle bellissime frasi da dedicare in tante occasioni speciali; se cercate un modo per fare gli auguri per la Prima Comunione, scegliete una di queste citazioni.

Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio.

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. E’ vicino a voi. E’ con voi.

Gesù vieni nel mio cuore / prega con me, prega in me / perché io impari da te / a pregare.

Dio ha creato ciascun essere umano in vista di una cosa più grande: amare ed essere amato

Ogni opera d’amore fatta con il cuore, avvicina a Dio.

Frasi per la Comunione: le parole di Papa Francesco

Per fare degli auguri per la Prima Comunione davvero speciali, potete ricorrere alle parole di Papa Francesco.

Scegliete le frasi da dedicare e personalizzatele aggiungendo il nome del bambino, o della bambina, seguito da un piccolo augurio, in questo modo scriverete nei vostri biglietti di auguri delle frasi per la Comunione belle e ricche di significato.