Taglia dei pantaloni per donna: la guida alle conversioni per non sbagliare

Quando ci tocca comprare dei nuovi pantaloni, la taglia può diventare spesso un vero e proprio problema. Non è raro trovare diversi sistemi di misurazione e, quindi, avere bisogno di una conversione tra standard internazionali e nazionali. Sinceramente parlando, è abbastanza facile andare in confusione e, quindi, fare un acquisto che poi risulta essere sbagliato.

Sia che si tratti di comprare dei pantaloni eleganti, casual o dei semplici jeans, è comunque importante ottenere il giusto comfort quando si indossano. Scopriamo, quindi, come navigare nel mondo delle taglie dei pantaloni per donna con una guida alle conversioni per non sbagliare.

Taglia 28×32 e taglia 32×34: a cosa corrisponde la misurazione in Italia

Come detto, quando si fa shopping online non è difficile imbattersi in taglie americane e necessitare di un convertitore per taglie di pantaloni (che siano dei pantaloni a palazzo o di altro tipo). Generalmente, siamo abituati alle taglie italiane, ma anche quando si presentano misurazioni diverse è comunque possibile venirne a capo. Spesso può capitarci, ad esempio, di domandarci a cosa corrisponde la taglia 28×32 in Italia.

La taglia 28×32 si riferisce, per l’appunto, al sistema di misurazione utilizzato per jeans e pantaloni. Nello specifico, il numero 28 indica la misurazione della vita in pollici, ovvero circa 71 centimetri e il numero 32 la lunghezza della gamba, ovvero circa 81 centimetri.

Per quanto riguarda la taglia 32×34, questa corrisponde sempre alla misurazione della vita in pollici e alla lunghezza della gamba. Quindi, detta in centimetri, il pantalone avrebbe una vita di circa 81 centimetri e una lunghezza di circa 86 centimetri.

Tabella taglie donna per pantaloni e jeans

Solitamente, calcolare le taglie francesi è più semplice: basti pensare che serve soltanto aggiungere un 4 e il gioco è fatto (una 40 francese è, ad esempio, una 44 italiana). Ma come convertire, invece, la taglia dei pantaloni per donna in taglia americana o viceversa? Basta sapere che la 0 americana è una XXS-36 italiana, la 2 americana è una XS-38 italiana e così via. Ecco la tabella:

0 = XXS-36

2 = XS-38

4 = S-40

6 = S-42

8 = M-44

10 = M-44

12 = L-46

14 = L-46

16 = XL-48

18 = XXL-48

Per quanto riguarda le misure di una taglia donna 48, quindi, si dovranno cercare una 16 e una 18. Infine, per quanto riguarda la taglia donna per jeans, una taglia 29 corrisponde – ad esempio – a una taglia 44 italiana. Lo schema da seguire, in questo caso, è il seguente:

24-25 = 36

26 = 38

26-27 = 40

27-28 = 42

29-30 = 44

31-32 = 46

33-34 = 48

35-36 = 50

38-40 = 50+

Infine, non dimentichiamo che si tratta di misure in pollici, per cui occorre tenere a mente che un pollice corrisponde a 2,54 centimetri.