Quali sono i tagli di capelli per viso ovale? Vi presentiamo le idee da non perdere per essere sicure di scegliere la chioma che si adatta perfettamente al vostro volto. Meglio i tagli di capelli corti per viso ovale oppure quelli lunghi, lo styling liscio o quello mosso? Chi ha un volto dalla classica forma allungata, spesso può vantare anche tratti particolarmente delicati ma come scegliere il taglio perfetto? Vediamo insieme come riconoscere il viso ovale e soprattutto quali tagli scegliere per valorizzare al massimo la forma del volto.

Viso ovale, come riconoscerlo?

Come capire il taglio di capelli giusto? Bisogna partire necessariamente dalla forma del viso. Per sapere se rientrate nella categoria delle donne dal volto ovale, vi spieghiamo come individuarne correttamente la forma. Questa particolare caratteristica sussiste quando la lunghezza del volto equivale al doppio della sua larghezza. Spesso, chi possiede un viso di questo tipo, può vantare anche una perfetta armonia tra mento, zigomi e fronte. In questo modo, il volto appare estremamente proporzionato, quasi ideale. Se vi rispecchiate in questa descrizione, anche voi avete un viso ovale. Il vantaggio è che quasi tutti i tagli di capelli vi potranno star bene. Prestate attenzione, però, ad evitare di nascondere i lineamenti del volto con una chioma eccessivamente estrosa. Dato che i vostri tratti sono estremamente delicati, coprirli non rappresenta la scelta migliore. Capelli corti per viso ovale oppure lunghi? Scopriamolo insieme!

Tagli di capelli lunghi per un viso ovale e allungato

Il viso ovale si sposa perfettamente con qualsiasi tipo di taglio corto, specialmente se portato sbarazzino e asimmetrico. Sono tante, però, le donne che non vogliono rinunciare alla loro folta e lunga chioma, quindi quali sono i migliori tagli di capelli lunghi per un viso allungato e ovale? Come prima cosa vi suggeriamo di optare per un taglio semplice, non eccessivamente scalato perché potrebbe nascondere i tratti del viso. Il viso ovale deve essere messo in risalto e non coperto.

La bellissima Jessica Alba, ad esempio, è solita sfoggiare la sua chioma con una messa in piega wavy. Ecco, questo tipo di taglio se portato con una piega mossa mette in risalto i lineamenti del viso in maniera dolce e delicata. Quindi sì ai tagli lunghi, purché non scalatissimi e asciugati in maniera leggermente spettinata!

Tagli di capelli corti e medi per viso ovale

Se avete un viso ovale potete sbizzarrirvi con tagli di capelli geometrici molto cool oppure irregolari. Via libera, quindi, a long bob con ciocche più lunghe su un lato del capo, ideale anche per un viso quadrato, bob con frange asimmetriche oppure potete optare per intramontabili caschetti dallo styling liscio.

Se volete osare con il taglio di capelli per viso ovale, potete dare una bella sforbiciata alla vostra chioma, accorciandola fino alla lunghezza di tre o quattro cm. Non abbiate paura di sfoltire la capigliatura, con il viso ovale anche il taglio corto di capelli vi starà molto bene. In tema di styling, quello liscio è sicuramente più sobrio ed elegante ma quello mosso o riccio è in grado di addolcire ulteriormente i lineamenti.