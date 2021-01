I migliori tagli corti per chi ha il viso quadrato

Tutte possono tagliare i capelli corti? Tutte possono portare il bob, short o long che sia, o osare un pixie cut? Ebbene sì, tutte, anche le ragazze con il viso quadrato.

Infatti, la forma del viso non deve precluderci un taglio, semplicemente bisogna adattarlo e scegliere lo stile giusto.

Certo, un viso ovale permette più libertà quando si tratta di corto, ma basta ispirarsi alle star come per esempio Sandra Bullock (in copertina) per scoprire che una mascella importante può essere riequilibrata dalle giuste lunghezze.

Le star dal viso quadrato che ci hanno dato un taglio

La regola vuole che col viso quadrato si portino i capelli rigorosamente lunghi: questo fa sì che gli spigoli del volto siano ammorbiditi dalla chioma. Un altro nemico è la riga in mezzo, che esalta la durezza dei tratti: meglio una riga laterale e un ciuffo morbido.

Ebbene, le regole sono fatte per essere infrante. Molte sono le bellissime celebrity che hanno saputo esaltare il loro viso quadrato con tagli corti e cortissimi.

Kasia Smutniak

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

L’attrice Kasia Smutniak un paio di anni fa si è mostrata con questo long bob morbido che ha sottolineato la particolarità del suo viso. La riga centrale naturale accentua i suoi bellissimi tratti.

Keira Knightley

Foto getty Images | Matt Carr

Anticipando di una decina d’anni le tendenze di quest’inverno, Keira Knightley già nel 2011 sfoggiava un bob regolare ma dalla piega naturale con riga laterale, lungo appena sotto il mento.

Questo taglio, oltre a incorniciare il suo viso, esaltava la sua bellezza allungandolo otticamente, rendendolo più dolce.

Olivia Wilde

Foto Getty Images | Tim Mosenfelder

Non solo lunghezza al mento, ma pure liscissimi: Olivia Wilde è la dimostrazione che anche con un viso quadrato si può portare un taglio corto che asseconda il liscio naturale dei capelli.

A rendere più sofisticato il tutto, i capelli portati lateralmente, così che risulti meno duri anche lo sguardo e l’arcata sopraccigliare.

Evan Rachel Wood

Foto Getty Images | Gregg DeGuire

L’attrice Evan Rachel Wood ama molto giocare con i capelli: l’abbiamo vista con diversi colori e tagli, anche molto netti e corti, ma sempre portando la riga laterale.

Questo le permette di far focalizzare l’attenzione sulla sua bellezza e il suo sguardo, senza togliere equilibrio al viso.

Zoë Kravitz

Foto Getty Images | Jim Spellman

Come abbiamo detto, le regole sono fatte per essere infrante, soprattutto se si tratta di stile persone.

Il viso quadrato può anche essere un elemento che vogliamo sottolineare perché deciso e per questo affascinante e sensuale. Come nel caso della bellissima Zoë Kravitz, super sexy con un pixie cut che sottolinea il suo sguardo.