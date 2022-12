Sydney Sweeney è la star del 2022, scopri i suoi beauty look

Dall’interpretare la controversa Cassie Howard nell’acclamata serie-tv “Euphoria” all’aggiudicarsi un ruolo in “Madame Web” nell’universo Marvel il passo è stato breve per lei, brevissimo: la giovane Sydney Sweeney è attualmente all’apice della sua carriera, tra una collaborazione con un brand d’alta moda ed un altro nel tempo libero al di fuori dal set.

Sydney Sweeney: i look che abbiamo amato di più dal “make-up alla Euphoria” al Cat Eyes

A lasciarci senza parole, però, sono i suoi (sempre) pazzeschi beauty look ispirati alle tendenze trucco più in voga: analizziamone ora insieme alcuni dei meglio riusciti!

Il make-up “alla Euphoria“

Sydney Sweeney – Foto Instagram @sydney_sweeney

C’è chi l’ha impressa nel cuore così e chi, semplicemente, mente: i luccicanti make-up frutto delle magiche mani di Doniella Davy nel seguitissimo teen-drama “Euphoria” hanno capitanato le maggiori tendenze trucco occhi del tempo, influendo fortemente anche su quelle attuali. Il volto della bella Sydney ha ospitato numerosi, stravaganti look: uno su tutti quello contrassegnato da glitter color ottanio e rossetto rosso fiammante. In una sola parola? Iconico.

Focus sullo sguardo: Eyeliner metallizzato? Sì, grazie

Sydney Sweeney – Foto Instagram @sydney_sweeney

Nei beauty look della giovane attrice abbiamo riscontrato come fil rouge un’accurata attenzione allo sguardo, reso ancor più intenso da grafismi di ogni tipo: nello scatto soprastante possiamo ammirare esattamente come mettere l’eyeliner, con una combo magnetica creata dalla contrapposizione di una linea argentea metallizzata ed una classica nera e precisissima a contornare perfettamente l’occhio. Il resto del viso è mantenuto piuttosto naturale, con delle labbra nude ed opache a chiudere il tutto con estrema eleganza.

A tutto Cat Eyes: la sofisticatezza che ci piace

Sydney Sweeney – Foto Instagram @sydney_sweeney

Terminiamo la nostra top 3 con una scelta sofisticata, in cui Sydney Sweeney sfoggia sugli occhi quello che si direbbe un Cat-Eyes eseguito a regola d’arte: i contorni sono magistralmente sfumati verso l’esterno, mentre la base trucco viso appare naturalmente radiosa e scolpita. Abbiamo anche qui delle labbra nude, ed una coda bassa con lunghezze mosse e scriminatura centrale. Come definirla, se non “very classy“?